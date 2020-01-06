Antalyaspor, Fedor Kudryashov transferini açıkladı

Antalyaspor bir dönem Türkiye'de Medipol Başakşehir forması giyen ve son olarak Rus ekibi FC Sochi'de forma giyen 35 yaşındaki Rus oyuncu Fedor Kudryashov ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, 35 kez Rus Milli Takım formasını da giyen Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fedor Kudryashov'a hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Giriş Tarihi: 6.1.2020 21:51Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 21:55