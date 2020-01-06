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, transferini açıkladı

bir dönem Türkiye'de forması giyen ve son olarak Rus ekibi FC Sochi'de forma giyen 35 yaşındaki Rus oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, 35 kez Rus Milli Takım formasını da giyen Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fedor Kudryashov'a hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 6.1.2020 21:51 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 21:55
Antalyaspor, Fedor Kudryashov transferini açıkladı
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Antalyaspor, Fedor Kudryashov transferini açıkladı
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