Ben olsam o kelimeyi kullanmam!

"Yukarıda Allah var! Arda bir kez ben geleyim demedi, imza için bir dilekte bulunmadı. Zaman her şeyin ilacıdır"
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alatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam idmanı sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Başkan Mustafa Cengiz'in "Arda Turan gündemimizde yok"
sözlerini doğru bulmadığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:
NE ALIN NE DE ALMAYIN DEDİM!
"Arda Turan için ben o cümleyi kullanmazdım. Ben gündem dışı demem. Ben o kelimeyi kullanmam. Bir oyuncu G.Saray'a hizmet etmiş, altyapıdan yetişmişse ve para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmam. Başkanımız öyle takdir etmiş ama ben o cümleyi kullanmam.
Duygularımı Arda için samimi olarak anlattım, Antalya maçından sonra. Aramızda geçenlerden bağımsız olarak teknik direktör-oyuncu olarak konuşuyorum.
Yukarıda Allah var! Arda bir kez bile ben geleyim demedi, imza için bir dilekte bulunmadı, isteği olmadı. Ben de kimseye ne alın ne de almayın dedim. Ama zaman her şeyin ilacıdır."
BENDEN DEĞİL TAKIMDAN ÖZÜR DİLESİN
"Onyekuru yabacımız değil. Sezon başı istedik ama olmadı. Atakta çeşitlilik adına Onyekuru bizim için önemli. Diagne'nin kadroda olmadığını öğrendik. Şu anda G.Saray'ın konumu, iki kulübün mukavele şartları dönmesi gibi bir durumu gerektirmiyor. 2 Şubat son listeyi verme gününe kadar zamanımız var.
Nzonzi'nin durumu değişmedi. Haberlere göre özür dileyecekmiş. Benden değil arkadaşlarından dilese yeter."
EĞER IÇIMIZDEKI KÖSTEBEĞI BULURSAM...
"Üzgünüm haberlerin bir kısmı içeriden çıkıyor. Araştırıyorum. Bulursam da ne olacağını biliyorsunuz. Örnek vereyim ben dün (önceki gün) Onyekuru geldi idman öncesi öpüştük, 70 numara giyeceğini bilmiyordum. Benden önce bilen var. Geldiğimizde sızma %60'tı şimdi %15'e düştü ama var. Bize bakan muhabir bilmeyecek başkaları bilecek nasıl olacak bu iş?"
BİR GÖRÜŞ
Levent TÜZEMEN
Veda için vefa olabilir
ARDA TURAN'IN mevcut zihinsel ve fiziksel yapısı G.Saray'da oynamaya uygun değil. Eğer Arda futbolu G.Saray'da bırakmak ve sadece Florya'da olmayı tercih ediyorsa yönetim bunu anlayışla karşılamalıdır. Ayrıca İspanya'ya G.Saray'a para kazandırarak giden Arda'nın yuvasında futbolu noktalamak istemesi de doğaldır. Bu konuya vefa duygusu ile yaklaşılmalıdır. Başkan Cengiz'in Arda Turan'ı transfer etmek istememesinin nedeni aslında Fatih Terim'in sözleridir. Çünkü Terim transfer konusunda çok önemli bir vurgu yaparak "Oyuncunun geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız" demişti. Arda'nın ne şimdi ne de gelecekle ilgili hizmet edecek performansı yok ama yönetim ve Terim kafa kafaya verip sadece jübile için yarım devre gelmesi için kapıyı açık bırakabilir…