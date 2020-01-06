Ben olsam o kelimeyi kullanmam!

alatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam idmanı sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Başkan Mustafa Cengiz'insözlerini doğru bulmadığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:"Arda Turan için ben o cümleyi kullanmazdım. Ben gündem dışı demem. Ben o kelimeyi kullanmam. Bir oyuncu G.Saray'a hizmet etmiş, altyapıdan yetişmişse ve para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmam.Duygularımı Arda için samimi olarak anlattım, Antalya maçından sonra.Yukarıda Allah var! Arda bir kez bile ben geleyim demedi, imza için bir dilekte bulunmadı, isteği olmadı."Onyekuru yabacımız değil. Sezon başı istedik ama olmadı. Atakta çeşitlilik adına Onyekuru bizim için önemli. Diagne'nin kadroda olmadığını öğrendik.Nzonzi'nin durumu değişmedi. Haberlere göre özür dileyecekmiş. Benden değil arkadaşlarından dilese yeter.""Üzgünüm haberlerin bir kısmı içeriden çıkıyor. Araştırıyorum. Bulursam da ne olacağını biliyorsunuz. Örnek vereyim ben dün (önceki gün) Onyekuru geldi idman öncesi öpüştük, 70 numara giyeceğini bilmiyordum. Benden önce bilen var.ARDA TURAN'IN mevcut zihinsel ve fiziksel yapısı G.Saray'da oynamaya uygun değil. Eğer Arda futbolu G.Saray'da bırakmak ve sadece Florya'da olmayı tercih ediyorsa yönetim bunu anlayışla karşılamalıdır. Ayrıca İspanya'ya G.Saray'a para kazandırarak giden Arda'nın yuvasında futbolu noktalamak istemesi de doğaldır. Bu konuya vefa duygusu ile yaklaşılmalıdır. Başkan Cengiz'in Arda Turan'ı transfer etmek istememesinin nedeni aslında Fatih Terim'in sözleridir. Çünkü Terim transfer konusunda çok önemli bir vurgu yaparak "Oyuncunun geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız" demişti. Arda'nın ne şimdi ne de gelecekle ilgili hizmet edecek performansı yok ama yönetim ve Terim kafa kafaya verip sadece jübile için yarım devre gelmesi için kapıyı açık bırakabilir…

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