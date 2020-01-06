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’un yıldız ismi ile görüşmelere başladı! Simon Falette kimdir?

’in ilk yarısını 4. sırada tamamlayan , lider Sivasspor’un 6 puan gerisinde şampiyonluk hesapları yapmaya devam ediyor. Sezonun ilk yarısında stoper mevkiinde sakatlıklardan dolayı oldukça sıkıntı çeken kanarya, ’un tecrübeli savunma oyuncusu ile masaya oturdu. Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran bu girişimde Falette için oyuncunun kulübüne resmi teklif yapıldığı öğrenildi. Peki, Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Simon Falette kimdir? İşte bu sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 6.1.2020 14:47
Fenerbahçe Eintracht Frankfurt’un yıldız ismi Simon Falette ile görüşmelere başladı! Simon Falette kimdir?

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkan ve ligin ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, özellikle sezonun ilk yarısında sakatlıklardan dolayı stoper mevkiinde çokça sıkıntı yaşandı. Hal böyle olunca ikinci yarıda puan kaybına tahamüllü olmayan kanarya, savunma oyuncusu transferi için harekete geçti. Fenerbahçe bu doğrultu da Eintracht Frankfurt'un tecrübeli savunma oyuncusu Simon Falette ile masaya oturdu. 1992 doğumlu sol ayaklı stoper Gine milli takım formasını giyiyor. Peki, Simon Falette kimdir? İşte Sarı-Lacivertli takımın sezon sonuna kadar kiralamak istediği Gineli stoper Simon Falette…

SİMON FALETTE KİMDİR?

19 Şubat 1992 doğumlu Gineli stoper Simon Falette, 2017 yazında Fransız kulübü Metz'den Alman ekibi 2.7 milyon euroluk bonservis bedeli ile Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. 2021 yılına kadar Alman ekibiyle sözleşmesi olan yıldız futbolcuyu Fenerbahçe kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. Bu sezon Bundesliga'da kendine şans bulamayan ve sadece 1 maça çıkabilen Falette, 90 dakika sahada kaldı.

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Fenerbahçe Eintracht Frankfurt’un yıldız ismi Simon Falette ile görüşmelere başladı! Simon Falette kimdir?
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