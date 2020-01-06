İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, dünkü idmanın ardından medya mensuplarıyla sohbet etti. Tecrübeli hoca, transfer ile ilgili sorulara, "Bu konuda talebimiz var ancak limitler de var. TFF ile limitler konusunda görüşmeler sürüyor, sonuçlarını bekliyoruz. Transfere yönetim bakıyor. Bizim işimiz mevcudu daha iyi hale getirmek, bunun için çalışıyoruz. Tabii ki gelenler ve gidenler olacak" ifadelerini kullandı.

MUHAKKAK ÇÖZÜM BULACAĞIZ

Öte yandan, asbaşkan Emre Kocadağ ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile sportif direktör Ali Naibi dünkü idmanı yakından takip etti. Transferle ilgili kısa bir bilgilendirmede bulunan Kocadağ ve Torunoğulları aynı noktaya değindi: "TFF'den gelecek yanıtı bekliyoruz. Önce bütçeyle alakalı bir cevap versinler, sonra önümüze bakacağız. Muhakkak çözüm üreteceğiz. Yönetim kurulu olarak bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz."



ZAZA'YI BEDELSİZ VERİN

Transferde bir numaralı gündem maddesi forvet olan Beşiktaş, Torino forması giyen Simone Zaza için görüşmelerini sürdürüyor. 28 yaşındaki golcünün yıllık maaşının 1.6 milyon Euro olduğunu öğrenen siyah-beyazlılar, Çizme ekibine bu rakamın ikinci yarıdaki kısmını karşılamayı teklif etti. Bunun karşılığında da oyuncu için kiralama bedeli ödememe talebinde bulundu.



LJAJİC'E İTALYA'DAN 2 TALİP

Serie A ekiplerinden Hellas Verona ve Udinese, Boşnak futbolcuyu kadrosuna katabilmek için girişimlere başladı.

Beşiktaş'ın Boşnak futbolcusu Adem Ljajic, İtalyan takımlarının göz hapsine girdi. Serie A ekiplerinden Hellas Verona ve Udinese, 28 yaşındaki 10 numarayı transfer etmek için girişimlere başladı. İtalyan Tuttosport'un haberine göre; Ljajic'in menajerlik şirketiyle temasa geçen iki kulüp de yıldız futbolcunun 2.2 milyon Euro olan maaşında indirime gitmesi halinde Beşiktaş'a resmi teklif sunacak. Siyah-beyazlıların oyuncuyu serbest bırakma şartı ise Ljajic'e ödediği bonservis bedeli olan 6.5 milyon Euro'yu tahsil etmek... Şayet bir kulüp bu parayı öderse Beşiktaş, Ljajic'in gitmesine izin verecek.



BURAK'TAN İYİ HABER

Abdullah Avcı, Burak Yılmaz'la özel bir görüşme yaptı. Tecrübeli golcü, dün takımdan ayrı olarak çalıştı. Avcı, Burak'ın durumunun iyi olduğunu ve bugünden itibaren takıma katılacağını belirtti. Öte yandan 6. haftadan bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Douglas, tedavisinin tamamlanmasının ardından siyah-beyazlı ekiple çalışmalara başladı.