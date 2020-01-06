Ekonomik sıkıntılarla boğuşan kulüplerimizin yaptıkları transferlere ve aldıkları verime bakıldığında "Kendi düşen ağlamaz" atasözü akıllara geliyor… Yaz transfer döneminde 182 transfere 60 milyon Euro ödeyen 18 Süper Lig ekibi, tam anlamıyla karavana attı. Yapılan transferlerin 99'u yüzde 50'lik oynama ortalaması bile yakalayamadı. Göztepe transfer ettiği 8 oyuncusundan sadece 491 dakika faydalanarak en büyük hayal kırıklığını yaşadı. Ege ekibini 12 transferini sadece 493 dakika oynatabilen Galatasaray takip etti. Transferlerine en fazla forma şansı veren takım Kasımpaşa oldu ancak onlar da bunu sonuca yansıtamadı. Başarısız geçen ilk yarının ardından tam 8 isimle yollarını ayırma kararı alarak dikkat çekti.

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EN VERİMLİ F.BAHÇE

Galatasaray'da sezon başı kadroya dahil edilen 12 futbolcu ortalama 493 dakika sahada kalabildi. Oyuncular neredeyse 17 maçın 5'inde ancak 90 dakika süre alabilirken, Nzonzi ligin bitmesine iki hafta kala kadro dışı bırakıldı. Sarı kırmızılı takımda Jimmy Durmaz, Emre Mor gibi isimler ise 90 dakika oynamayı hiç başaramadı. Transferlerin ortalama sahada kalma süresi Trabzonspor'da 499, Beşiktaş'ta 637, Fenerbahçe'de ise 828 oldu.

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61 FUTBOLCU 17 HAFTANIN SADECE 4'ÜNDE ŞANS BULDU

Ekiplerin transfer ettiği futbolcuların 61'i 360 dakika bile sahada kalamadı. Dört maçın altında ligde süre alan bu oyuncular için milyonlarca lira maaş ve transfer bedeli ödenirken, 1000 dakikanın üzerine çıkabilen futbolcuların sayısı ise 53'te kaldı. 182 transferin sadece yüzde 29,1'i 1000 dakika barajına ulaşabildi.