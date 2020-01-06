Maurizio Sarri'den Merih Demiral için övgü dolu sözler

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasıdna Juventus, Cristiano Ronaldo'nun 3 golle yıldızlaştığı maçta Cagliari'yi 4-0 mağlup ederken milli oyuncu Merih Demiral üst üste 3. Serie A maçına ilk 11'de başladı. Oynadığı futbolla bir kez daha takdir kazananan milli oyuncu için, teknik direktörü Maurizo Sarri maç sonrasında övgü dolu ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 6.1.2020 21:41Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 21:41
Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Cagliari'yi konuk etti. Allianz Arena'da oynanan maçta siyah beyazlılar sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılırken milli oyuncu Merih Demiral üst üste 3. Serie A maçına ilk 11'de başladı.