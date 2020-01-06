Son Dakika Haberi: Beşiktaş transferde gaza basıyor! Abdullah Avcı onay verdi, dünyaca ünlü isim geliyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, geride kalan 17 maçlık periyotta hücum oyuncularından istediği verimi alamadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı sezonun ilk maçlarında oldukça farklı bir taktik denerken, daha sonra bu taktikten vazgeçmişti. Planladığı ilk sistemde pivot santrafor ihtiyacı olmadığını söyleyen Avcı, kararını değiştirerek yönetimden devre arası için top saklayabilen ve oyun kurabilen bir santrafor istediğini belirtti. Hal böyleyken henüz transferde atak yapmayan Beşiktaş'ta pek çok isim ön plana çıktı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi transfer için çalışmaları sürdürürken, ortaya koyulan isimler Beşiktaş taraftarını şimdiden heyecanlandırmaya yetti. Haberimizin içerisinde Beşiktaş'ın transfer gündemine dair detaylara ve son dakika transfer gelişmelerine yer verdik…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | ABDULLAH AVCI İSTEDİ! YILDIZ İSİM GELİYOR

Sezon başında yapılan transferlerin takıma bir türlü ayak uyduramaması sonucu, devre arasında Beşiktaş'ta büyük bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Takıma takviye yapmak isteyen yönetim, bütçe hesabına göre kilit isimleri kadroya katmayı hesaplarken, ortaya atılan isimler şimdiden taraftarı heyecanlandırmaya yetti. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberlerinin detayları…