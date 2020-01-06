Son Dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş aradığı forveti İtalya’da buldu

Bu sezon ligde ileri uç oyuncularından istediği verimi alamayan Beşiktaş devre arasında bir santrafor transferi yapmak istiyor. Geride kalan 17 haftada takımın yıldızı Burak Yılmaz 5 golle en golcü isim olurken, onu takip eden isim ise 4 golle Umut Nayır oldu. Bu noktada pivot özellikleri olan ve oyunu kurabilen bir santrafor istediğini belirten Abdullah Avcı, yeni forvetin gelmesi halinde takımın oyun iskeletini onun etrafında kuracak. Ahmet Nur Çebi ve ekibi transfer çalışmalarına son gaz devam ederken, listedeki isim Beşiktaş taraftarını bir hayli heyecanlandıracak. Başkan Çebi, gözünü İtalyan devinin forvetine dikti. İşte son dakika transfer haberinin ayrıntıları…

BEŞİKTAŞ FORVET TRANSFERİNİ BİTİRİYOR! İTALYAN DEVİNİN YILDIZI...

Sezon başında yapılan transferlerin takıma bir türlü ayak uyduramaması sonucu, devre arasında Beşiktaş'ta büyük bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Takıma takviye yapmak isteyen yönetim, bütçe hesabına göre kilit isimleri kadroya katmayı hesaplarken, ortaya atılan isimler şimdiden taraftarı heyecanlandırmaya yetti. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberlerinin detayları…