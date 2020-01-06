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'dan flaş hamle! İşte ödenecek rakam

'da devre arasında transferinde hareketli saatler yaşanıyor... 'den ’yi sezon sonuna kadar kiralayan 'da sıradaki hedeflerden biri de Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'de forma giyen Anderson . Trabzonspor'un için yaptığı teklifin detayları da ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 6.1.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 15:07
Trabzonspor'dan flaş hamle! İşte ödenecek rakam

Brezilyalı oyuncunun menajeriyle temas kuran bordo mavililer, transfer için beklemeye geçti.Geçtiğimiz günlerde eski Stoke City'den Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna katan Trabzonspor, menajeriyle görüşme yaptığı Anderson Talisca'dan haber bekliyor.

6 AYLIK RAKAMA ZAM YAPILDI

Talisca'nın menajerini bilindiği üzere İstanbul'a davet eden bordo-mavili yönetim, Brezilyalı oyuncu için 6 aylık kiralama bedeli olarak 1.1 milyon Euro teklif etmişti. Talisca'nın Trabzonspor'un verdiği rakamı az bulması üzerine yönetim Talisca'ya 1.5 milyon Euro önerecek.

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Trabzonspor'dan flaş hamle! İşte ödenecek rakam
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