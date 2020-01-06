Zorlu’yu unutturmak ihanettir

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Zorlu Center'daki TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un buluşmasına bir kez daha tepki gösterdi. Cengiz, şu ifadeleri kullandı: "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Zorlu toplantısı bir milattır. Zorlu toplantısını unutturmaya çalışmak, övmek ihanettir. Bu toplantı özel bir büroda oldu ve kimseye haber verilmedi. Zorlu'da yapılan toplantı kesinlikle yakışık almayan, doğru olmayan bir toplantıdır.
Yapılan son açıklamalarda görüldüğü gibi, 'Ben kendisini hakem konusunda ikna ettim' diyor. Benim için en önemlisi o."
MHK BAŞKANI HESAP VEREMEZ
MHK Başkanı Zekeriya Alp'i de eleştiren Başkan Cengiz, "MHK Başkanı diyor ki 'Ali Koç'u ikna ettim.' Bir MHK Başkanı, bir kulüp başkanına hesap veremez, ikna etmeye çalışamaz. TFF Başkanı böyle bir toplantıya koca MHK başkanını çağıramaz. Zaten ikna olmadıklarını sonraki açıklamalarında gördük. TFF adil ve dürüst yarışma zemini hazırlamalı. Siz bir görevdeyseniz, bir kulüple ticari ilişki içine giremezsiniz. Dünyanın hiçbir yerinde bu görev sürdürülemez, Türkiye'de de sürdürülmemelidir" dedi.
ONYEKURU'YA 650 BİN EURO
G.Saray, Henry Onyekuru transferini resmen açıkladı ve Nijeryalı oyuncu dün yeniden sarı-kırmızılı takımla idmana çıktı. Bu transfer için Monaco'ya bu sezonun sonuna kadar 750 bin Euro kiralama bedeli ödeneceği açıklanırken Onyekuru da 650 bin Euro kazanacak.
Geçen sezon ligde 14 gol ve 3 asist katkısı ile Aslan'a şampiyonluğu kazandıran isimlerden olan Onyekuru dün Florya'daki idmanla 2. yarı için hazırlıklarına da başladı.
MAAŞLARI HİÇ GECİKTİRMEDİK
G.Saray'da
maaş ödemelerinde gecikmeler yaşandığı iddialarına ise Mustafa Cengiz, "Biz bir haciz sorunu yaşadık. Ama o dönemde dahi bu tür sorunlar yaşamadık. Asla FIFA'lık bir durumumuz olmadı. Neden böyle şeyler yazıyorlar ya da yapıyorlar? Bunu iyi niyetle anlatmak mümkün değil. Bu, fanatizmin ya da bazı yerlerden yapılan manipülasyonların sonucudur. Bunu asla iyi niyetle karşılayamam" yanıtını verdi