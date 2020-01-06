Zorlu’yu unutturmak ihanettir

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Zorlu Center'daki TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un buluşmasına bir kez daha tepki gösterdi. Cengiz, şu ifadeleri kullandı: "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.MHK Başkanı Zekeriya Alp'i de eleştiren Başkan Cengiz, "MHK Başkanı diyor ki 'Ali Koç'u ikna ettim.' Bir MHK Başkanı, bir kulüp başkanına hesap veremez, ikna etmeye çalışamaz. TFF Başkanı böyle bir toplantıya koca MHK başkanını çağıramaz. Zaten ikna olmadıklarını sonraki açıklamalarında gördük. TFF adil ve dürüst yarışma zemini hazırlamalı. Siz bir görevdeyseniz, bir kulüple ticari ilişki içine giremezsiniz. Dünyanın hiçbir yerinde bu görev sürdürülemez, Türkiye'de de sürdürülmemelidir" dedi.G.Saray, Henry Onyekuru transferini resmen açıkladı ve Nijeryalı oyuncu dün yeniden sarı-kırmızılı takımla idmana çıktı. Bu transfer için Monaco'ya bu sezonun sonuna kadarGeçen sezon ligde 14 gol ve 3 asist katkısı ile Aslan'a şampiyonluğu kazandıran isimlerden olan Onyekuru dün Florya'daki idmanla 2. yarı için hazırlıklarına da başladı.maaş ödemelerinde gecikmeler yaşandığı iddialarına ise Mustafa Cengiz, "Biz bir haciz sorunu yaşadık. Ama o dönemde dahi bu tür sorunlar yaşamadık. Asla FIFA'lık bir durumumuz olmadı. Neden böyle şeyler yazıyorlar ya da yapıyorlar? Bunu iyi niyetle anlatmak mümkün değil. Bu, fanatizmin ya da bazı yerlerden yapılan manipülasyonların sonucudur. Bunu asla iyi niyetle karşılayamam" yanıtını verdi

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