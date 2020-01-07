Ahmet Ağaoğlu: Maceraya gerek yoktu

MARCELO'YU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın Antalya kampında şöyle konuştu: "Hüseyin Çimşir camianın içinden ve çok yakından tanıdığımız bir isim. Macera aramaya gerek duymadık, yönetimle birlikte Hüseyin Çimşir'in takımın başına gelmesine karar verdik."Ndiaye ligimizi bilen bir oyuncu. Çok katkı verecek. Ndiaye'ye 1 milyon Euro veriyoruz, 1 sezon önce 3.8'e oynuyordu. Satın alma opsiyonu da 6.5-7.5 milyon Euro arasında. Takım şampiyon olursa, biraz pahalıya alacağız.Trabzonspor yönetimi, devre arasında takıma lider bir stoper kazandırmakta kararlı. Alınacak oyuncunun direkt katkı sağlayacak bir isim olmasına dikkat edilirken, bordo-mavili taraftarlar Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan ve şu an bonservisi Lyon'da olan Marcelo Guedes'i takımda görmek istiyor. Ancak 33 yaşındaki stoperin yüksek maliyeti transferin önündeki en büyük engel.Trabzonspor'da sezonun ilk yarısı sona ermeden sakatlık yaşayan Yusuf Sarı, Antalya kampında takımdan ayrı koşular yapacak. Bir süre bu şekilde çalışacak olan genç oyuncunun daha sonra kendisini deneyeceği veSturridge antrenmanlarda telefonundan ayrılmıyor. Telefonunu çorabına sokan İngiliz futbolcu, kulaklıkları vasıtasıyla çalışırken müzik dinleme keyfi yaşıyor.