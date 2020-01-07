Ahmet Ağaoğlu: Maceraya gerek yoktu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın Antalya kampında şöyle konuştu: "Hüseyin Çimşir camianın içinden ve çok yakından tanıdığımız bir isim. Macera aramaya gerek duymadık, yönetimle birlikte Hüseyin Çimşir'in takımın başına gelmesine karar verdik. Hocadan transfer konusunda talep gelmedi. Oyuncu almak için oyuncu almayalım dedi."
NDİAYE'NİN OPSİYONU 6.5-7.5 ARASI
"Ndiaye ligimizi bilen bir oyuncu. Çok katkı verecek. Ndiaye'ye 1 milyon Euro veriyoruz, 1 sezon önce 3.8'e oynuyordu. Satın alma opsiyonu da 6.5-7.5 milyon Euro arasında. Takım şampiyon olursa, biraz pahalıya alacağız. Türkiye'nin en iyi forveti bizde (Sörloth için). Sturridge de artık işin içine giriyor. Talisca gündemimizde yok."
MARCELO'YU ISTIYORUZ
Trabzonspor yönetimi, devre arasında takıma lider bir stoper kazandırmakta kararlı. Alınacak oyuncunun direkt katkı sağlayacak bir isim olmasına dikkat edilirken, bordo-mavili taraftarlar Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan ve şu an bonservisi Lyon'da olan Marcelo Guedes'i takımda görmek istiyor. Ancak 33 yaşındaki stoperin yüksek maliyeti transferin önündeki en büyük engel.
YUSUF SARI İÇİN ZAMAN GEREKİYOR
Trabzonspor'da sezonun ilk yarısı sona ermeden sakatlık yaşayan Yusuf Sarı, Antalya kampında takımdan ayrı koşular yapacak. Bir süre bu şekilde çalışacak olan genç oyuncunun daha sonra kendisini deneyeceği ve ağrı hissetmemesi durumunda takımla çalışmalara dahil edileceği ifade edildi.
TELEFONUM OLMADAN ASLA!
Sturridge antrenmanlarda telefonundan ayrılmıyor. Telefonunu çorabına sokan İngiliz futbolcu, kulaklıkları vasıtasıyla çalışırken müzik dinleme keyfi yaşıyor.