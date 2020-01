İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları:

"Sezonun ilk yarısında beklentinin altında kaldık ve bunun tek sorumlusu da futbolcular. Aramızda konuştuk ve Sivasspor maçını dört gözle bekliyoruz, her şey çok daha iyi olacak. Ljajic çok özel bir oyuncu. Keza Oğuzhan da öyle. İlk devrede çeşitlik faktörlerden dolayı istediğimiz oyunu oynamamış olabiliriz. İkinci devre kesinlikle böyle olmayacaktır. Ljajic de ben de performansımızın farkındayız. İlk maçta Sivasspor ile karşılaşacağız. Güçlerinin farkındayız. Rakibimizi ciddiye alacağız. Kazanırsak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri haline geleceğiz. Her futbolcunun ve camianın tek düşüncesi şampiyonluktur. Avrupa'ya bu sene konsantre olmadığımızı söylemeyeceğim ama belki de lige odaklandığımız için böyle bir başarısızlık oldu. Herkesin çok sevdiği ve mutlu olduğu bir milli takım haline geldik. Her futbolcumuz, kardeşimiz çok özel insanlar. Burada basın da bizim için çok değerli. Çok destek verdiniz. Eleştiri hiç olmadı. Hep pozitif yorumlar vardı. Şenol Güneş de şu an çok özel ve hak ettiği yerde. Halk bir bütün oldu. Umarım bu birliktelik Avrupa Şampiyonası'nda da devam eder."

"KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

"Grubumuzda her takım lider olarak da çıkabilir. Gruptan çıkamayabilir de. Ama biz kendimize güveniyoruz. Neler yapabileceğimizi elemelerde gösterdik. Ben olmadığım zaman Umut ve Güven gerekeni yaptılar. Sahada olmak istiyorum ama fit olarak bulunmak istiyorum. Çünkü ayağımın kırılması beni çok etkilemişti. Herkesin benden beklediğini ikinci devrede göstereceğime inanıyorum.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe maçı ile alakalı, bir tepki verseydik de bir şey değişmeyecekti. Hakem Cüneyt Çakır hakkında konuşmak istemiyorum yine ama o gün 15 kişi de olsak bir şey değişmeyecekti. Hakemlerle alakalı hepimiz yakınıyoruz. Allah onların da yardımcısı olsun. Ama biz biraz daha fazla yara aldık hakem kararlarıyla."

"SAYGISIZLIK"

"Arda Turan ile Beşiktaş'ın bir tasarrufu varsa, Burak Yılmaz ile bir ilgisi olamaz zaten. Bu başta Arda Turan'a saygısızlık olur. Beşiktaş istiyorsa gereğini yapar. Ancak böyle bir gündemin olmadığını düşünüyorum.

CENK TOSUN'A ÇAĞRI

"Cenk Tosun hakkında söyleyebileceğim tek şey 'Come to Beşiktaş' olur."

"GÖNLÜMÜZDE DÜNYA KUPASI VAR"

Sezona çok talihsiz başladım. 7 maç kaçırdım baktığınız zaman. 5 gol atmışım. Az bir sayı. İnşallah gol krallığında rakiplerime yetişeceğim. Gol ketçap gibidir. Sıktıkça devamı gelir. Geçen gün Şenol Güneş ile konuştuk. Gönlümüzde Dünya Kupası var. Ben de fit olursam ve ihtiyaç olursa bu konuda gereğini yaparım. Oraya gideceğim diye de kendimi şartlamıyorum.

"ARDA HABERLERİNİ GÖRÜNCE ÜZÜLÜYORUM"

İstenmeyen durumunda olmak, Arda Turan ile ilgili çıkan haberleri görünce üzülüyorum. 3 sene önce Türkiye'nin en iyisiydi. Arda'nın da hataları var. Ama neden Arda'ya karşı böyle davranıyoruz onu da bilmiyorum. Türk insanı mutsuz olur ama mutlu eder karşısındakini. Arda bu durumu tersine çevirecektir. Kendisi çok karakterli bir insan. Başkanımız bize sürekli destek oluyor. Bu sıkıntılı ortam da elini taşın altına koyup bize destek olmaya çalışıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz.