Dabbur yarışı

BUGÜN NELER OLDU

FORVET hattına transfer yapmak isteyen ancak TFF'nin limit aşımı nedeniyle sıkıntı yaşayan Beşiktaş ile ilgili İspanya'dan yeni bir iddia geldi. Marca Gazetesi, Sevilla'nın göndermek istediği Munas Dabbur için Beşiktaş ve West Ham kulüplerinin yarıştığını yazdı. 27 yaşındaki İsrailli futbolcu sezon başında 17 milyon Euro'ya Salzburg'dan transfer edildi ancak sezonun ilk yarısında 9 maçta forma giydi.Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, dün yağmur nedeniyle kamp yaptığı otelin salonunda yaklaşık 1.5 saat süren bir antrenman gerçekleştirdi.