‘Güney Amerika Galatasaray’ı konuşuyor’

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Aslan'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, dün resmi imzayı attı. Leipzig'den 500 bin Euro'ya kiralanan ve 1.5 yıl için 2 milyon 50 bin Euro kazanacak olan Uruguaylı oyuncu GS TV'ye de açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısında başarılı olmak adına elinden geleni yapacağına söz veren 21 yaşındaki sol bek,Galatasaray çok büyük bir camia, büyük bir kulüp, hedef her zaman şampiyonluk. Muslera'dan dolayı Galatasaray, Uruguay'da daha çok biliniyor.ifadelerini kullandı.