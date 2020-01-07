‘Güney Amerika Galatasaray’ı konuşuyor’

Aslan'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, dün resmi imzayı attı. Leipzig'den 500 bin Euro'ya kiralanan ve 1.5 yıl için 2 milyon 50 bin Euro kazanacak olan Uruguaylı oyuncu GS TV'ye de açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısında başarılı olmak adına elinden geleni yapacağına söz veren 21 yaşındaki sol bek, "Sezonun 2. yarısı için ilk hedefim formayı kazanmak, hocamın gözüne girmek, takım arkadaşlarıma hızla adapte olmak.
Galatasaray çok büyük bir camia, büyük bir kulüp, hedef her zaman şampiyonluk. Muslera'dan dolayı Galatasaray, Uruguay'da daha çok biliniyor. Zaten normalde de dünya çapında bilinen, Güney Amerika'da da çok iyi tanınan bir takım. Çok tutkulu bir taraftar grubuna sahip olduğumuzu biliyorum"
ifadelerini kullandı.