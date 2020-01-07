MAÇ SONUCU | İttifak Holding Konyaspor 2 - 1 Altınordu

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor, hazırlık karşılaşmasında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'yu 2-1 yendi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren İttifak Holding Konyaspor, kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmaya, Serkan Kırıntılı, Opanasenko, Ali Turan, Uğur Demirok, Zuta, Hadziahmetovic, Volkan Fındıklı, Ali Karakaya, Shengelia, Miya ve Bajic ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Holding Konyaspor'dan Shengelia'nın 14. dakikada ve Altonordu'dan Ali Mert Aydın'ın 18. dakikada attığı gollerle 1-1 sona erdi.

Konya ekibi, Daci'nin 70. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, Antalya kampındaki ikinci maçını 9 Ocak Perşembe günü bir başka TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile oynayacak.

SÜPER LİG'DE SON 10 MAÇTA GALİBİYET GÖREMEDİ

Hazırlık maçında Altınordu'yu 2-1'lik skorla deviren İttifak Holding Konyaspor hazırlık maçı da olsa uzun bir aranın ardından galibiyet gördü. Süper Lig'deki son galibiyetini 5 Ekim 2019, hazırlık maçında ise son galibiyetini 12 Ekim 2019'da almıştı.

KONYA’DAN KOCAMAN AÇIKLAMASI

AYKUT KOCAMAN'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

İttifak Holding Konyaspor sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını Antalya'da yapıyor. Yeşil-beyazılarda teknik direktör Aykut Kocaman, takımla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Aykut Kocaman, Antalya kampında takımı değerlendirirken transfer hakkında önemli ifadeler kullanmıştı.

İşte Kocaman'ın o açıklaması:

"Geçen sezonun ikinci yarısından sonra Ömer Ali'nin sakatlığından ötürü ofansif anlamda sorunlar yaşadık. Sezona başlarken İttifak Holding Konyaspor'un ciddi borç yükü vardı. Paran varsa, ekonomin varsa mücadele edebiliyorsun. Risk alarak sezona başladık. Malatya maçına kadar işler planladığımız gibi gidiyordu fakat yaşanan hatadan sonra durumumuz iyi gitmedi. Doğrularımın arkasından gitmeye, hatalarımı düzeltmeye çalışırım. Son 3-4 haftalık periyotta iyiye gittik ama bu durum sonuca yansımadı. Şu anda yapabileceğimiz en büyük transfer takım kimyasını oluşturup uyumluluğu arttırmak. Bir aksilik olmazsa bir forvet transfer ettik diyebiliriz. Bajıc bizim için şu ana kadar hayal kırıklığı yaratan bir oyuncu oldu. Bir gol atarsa arkası gelir diye düşündüğümüz bir futbolcu Bajic. Umarım tekrar performansını yükseltir. Zirve yarışını ilginç kılan şeylerden biri ilk 3'te İstanbul takımları olmaması."