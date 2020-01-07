Manchester United Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lig Kupası M. United M. City CANLI

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk mücadelesinde Manchester derbisi yaşanacak. Manchester United sahasında, M. City'i konuk edecek. Ligde istediğini bulamayan ve lider Liverpool'un 14 puan gerisine düşen Manchester City ile 5. sırada yer alan ManU, Lig Kupası'nı kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Bu bağlamda, her iki takım için de Lig Kupası yarı final ilk maçı büyük önem arz ediyor. Peki, Manchester United Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak Manchester United Manchester City Lig Kupası maçı, 7 Ocak 2020 Salı günü saat 23.00'de başlayacak. Zorlu mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: Romero, Wan-Bissaka, Lindelöf, Jones, Williams, Fred, Matic, Greenwood, Lingard, Rashford, Martial
Manchester City: Bravo, Cancelo, Garcia, Fernandinho, Zinchenko, Foden, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Jesus, Sterling
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR