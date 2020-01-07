Sadık’ın yerine Mehmet Ekici’ye lisans çıkacak

Fenerbahçe'de sezon başında lisans çıkarılmayan futbolculardan biri olan Mehmet Ekici'nin ara transferde takımdan ayrılması bekleniyordu. Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan ve birçok kulübün de listesinde bulunan Ekici'nin adı Guilherme ile takasta da anılıyordu.
Ancak Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı sebebiyle sezonu kapatması Mehmet Ekici'ye yaradı. Teknik heyet, hem sağ kanatta hem de 10 numarada oynayabilen oyuncuya bir şans daha verme kararı aldı. Lig için lisansı çıkarılacak olan Ekici, ikinci yarıda sarılacivertli formayı giyebilecek.
Yüzü gülüyor
Mehmet Ekici, Antalya kampında takımla birlikte gündüz salonda, akşam ise sahada çalıştı. 29 yaşındaki futbolcunun antrenmandaki neşesi dikkatlerden kaçmadı.