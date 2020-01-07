Sadık’ın yerine Mehmet Ekici’ye lisans çıkacak

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de sezon başında lisans çıkarılmayan futbolculardan biri olan Mehmet Ekici'nin ara transferde takımdan ayrılması bekleniyordu.Ancak Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı sebebiyle sezonu kapatması Mehmet Ekici'ye yaradı. Teknik heyet, hem sağ kanatta hem de 10 numarada oynayabilen oyuncuya bir şans daha verme kararı aldı. Lig için lisansı çıkarılacak olan Ekici, ikinci yarıda sarılacivertli formayı giyebilecek.Mehmet Ekici, Antalya kampında takımla birlikte gündüz salonda, akşam ise sahada çalıştı. 29 yaşındaki futbolcunun antrenmandaki neşesi dikkatlerden kaçmadı.