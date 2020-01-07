Fransız medyası Adil Rami'nin forma şansı bulamaması nedeniyle Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini öne sürdü.

RMC Sport'un haberine göre sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Adil Rami, sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılık isteğini yönetime iletti. Deneyimli futbolcuyla bağların kopabileceği konuşuluyor.

Sezon başında Marsilya'dan ayrılarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan 34 yaşındaki futbolcu bu sezon yalnızca 4 maçta süre aldı. Türkiye Kupası'nda üç maçta görev yapan Rami, Süper Lig'de ise yalnızca 45 dakika süre aldı.

2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa kadrosunda yer alan Adil Rami geçmişte Marsilya, Sevilla, Milan, Valencia ve Lille formaları giydi.

FENERBAHÇE GÖNDERME KARARI ALMIŞTI

Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami'nin kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyordu. Yüksek ücreti nedeniyle kulüp bulamayan Adil Rami'nin Fenerbahçe'de oynayabilecek fizik kapasitesine bir türlü ulaşamamış olması da can sıkıyordu. Sarı-lacivertlilerde Rami'nin ücretinin bir kısmının karşılanarak gönderme kararı almıştı.

ADİL RAMİ KİMDİR?

Adil Rami 27 Aralık 1985, Bastia doğumlu, Fas asıllı Fransız millî futbolcudur. Sevilla takımında forma giymektedir.

Adil Rami, futbola 1994 yılında Frejus takımının alt yapısında başladı. 9 sene forma giydiği takımında 2013 yılına kadar genç takımlarda oynadı ve 2013 yılında A takıma yükseltilerek profesyonel kariyerine başladı. 2003 yılından 2006 yılına kadar A takımda 58 maça çıkan Adil Rami, 2007-2008 sezonu öncesinde Lille'ye transfer oldu.

Lille takımı ile 4 sezon futbol oynayan futbolcu, 2010-2011 sezonunda Fransa 1. Lig'i ve Fransa Kupası'nı kazanma kazanma sevincini yaşadı. Kariyeri boyunca Lille takımı ile toplamda 142 maça çıkıp 10 kez fileleri havalandırdı.

2011 yılında yolunu İspanya'ya çevirdi. 6 Milyon Euro'ya Valencia'ya transfer oldu. 2 sezon boyunca burada 61 maça çıkan Adil Rami, 2 kez de gol atma başarısı gösterdi. Her geçen zaman üstüne biraz daha koyan Fransız futbolcu, 2014-2015 sezonunda 4,2 Milyon Euro'ya Milan'a transfer oldu. Milan'da bir sezon oynadı ve 37 maça çıkıp 4 gol attı.

Sezon sonunda beklenmedik şekilde tekrardan İspanya'ya döndü ve 3,5 Milyon Euro'ya Sevilla'ya transfer oldu.2 sezondur Sevilla forması giyen 1.90 boyundaki Fransız savunmacı 67 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.Adil Rami, milli formayı kariyerinde ilk kez 11 Ağustos 2010'da Norveç Milli Takımı karşısında giydi. 2012 Avrupa Şampiyonası'nda takımla beraber sahada yerini aldı. Kariyeri boyunca ise 26 maça çıkıp 1 kez fileleri havalandırdı.