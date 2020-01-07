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Son dakika haberi: , transferinde mutlu sona ulaştı

Son dakika haberi... Süper Lig'de ilk yarıyı 27 puanla 7. sırada tamamlayan ve peş peşe Henry Onyekuru ile Marcelo Saracchi'yi açıklayarak transfer dönemine hızlı başlayan , üçüncü transferinde mutlu sona ulaştı. Buna göre sarı kırmızılılar 'un 23 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı. İşte Galatasaray - Jesse Sekidika transferine ilişkin detaylar.

Giriş Tarihi: 7.1.2020 21:07 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 21:11
Son dakika haberi: Galatasaray, Jesse Sekidika transferinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 7. sırada tamamladı. Hücum hattında sorun yaşayan ve Ryan Babel, Florin Andone, Radamel Falcao gibi isimlerden beklediği katkıyı bulamayan sarı kırmızılılar Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin ardından Jesse Sekidika transferinde de mutlu sona ulaştı.

Hürriyet'in haberine göre sarı kırmızılı kulüp, Eskişehirspor'un Nijeryalı oyuncusu Jesse Sekidika ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı. Transferin kısa bir süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Geride bıraktığımız 2 sezonda Eskişehirspor forması giyen 23 yaşındaki oyuncu kırmızı siyahlı formayla çıktığı 29 maçta 14 gol atıp 3 asist yaptı.

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Son dakika haberi: Galatasaray, Jesse Sekidika transferinde mutlu sona ulaştı
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