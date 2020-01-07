Son dakika haberi: Galatasaray, Jesse Sekidika transferinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 7. sırada tamamladı. Hücum hattında sorun yaşayan ve Ryan Babel, Florin Andone, Radamel Falcao gibi isimlerden beklediği katkıyı bulamayan sarı kırmızılılar Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin ardından Jesse Sekidika transferinde de mutlu sona ulaştı.

Hürriyet'in haberine göre sarı kırmızılı kulüp, Eskişehirspor'un Nijeryalı oyuncusu Jesse Sekidika ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı. Transferin kısa bir süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Geride bıraktığımız 2 sezonda Eskişehirspor forması giyen 23 yaşındaki oyuncu kırmızı siyahlı formayla çıktığı 29 maçta 14 gol atıp 3 asist yaptı.