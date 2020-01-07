Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, iki transferi şimdiden bitirdi. Aslan, sol beke Leipzig'ten Uruguaylı sol bek Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiraladı. Galatasaray'ın 2. transferi ise tanıdık bir isim oldu. Henry Onyekuru, kendisini sezon sonuna kadar Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

LUYINDAMA'NIN YERİNE MURILLO!

Galatasaray'da, milli takımda sakatlanan Luyindama sezonu kapattı. Kongolu yıldızın yerine stoper takviyesi için arayışlara geçen Aslan, İtalya'da karar kıldı. Inter'den Godin ile de ilgilenen Galatasaray, Murillo için Sampdoria'ya yaptığı teklifi de arttırdı.



Murillo ve Cristiano Ronaldo (Sampdoria - Juventus)

INTER VE BARCELONA'DA OYNADI!

İlk etapta yaptığı 750 bin Euro'luk kiralama teklifi reddedilen Galatasaray, 1 milyon Euro'ya kadar çıktı. Aslan, gelecek yanıta göre stoper transferine yön verecek. Daha önce Inter ve Barcelona formaları da giyen Murillo, bu sezon 11 maça çıktı ve bir kırmızı kart gördü...



Murillo ve Icardi (Inter)