Trabzonspor Bursaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, buradaki ilk hazırlık maçında yarın Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

2019-20 sezonunun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan bordo-mavililer, ilk hazırlık karşılaşmasını yarın Bursaspor ile oynayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, müsabakanın oynanacağı sahanın tribün kapasitesi ve fiziki şartları nedeniyle karşılaşmaya seyirci alınmayacağı belirtildi.

TRABZONSPOR BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Antalya'daki ilk hazırlık maçında 8 Ocak Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Saat 14.30'da başlayacak zorlu karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

KADRODA YER AÇILACAK

Devre arasında eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Badou Ndiaye transferiyle kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını 14'e yükseltmişti. Bordo-mavililer muhtemel yeni transfer için kadroda yer açmaya çalışıyor.

Süper Lig'in ilk devresini 32 puanla tamamlayarak zirve yarışında iddialı takımlar arasında yer alan Trabzonspor, eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdürürken, kadroya yapılması planlanan takviyeler içinde titiz bir çalışma yürütüyor. Bu konuda oldukça rahat olan bordo-mavililerde yeni teknik patronu Hüseyin Çimşir, ellerinde iyi bir kadro bulunduğunu yönetime iletti. Mevcut kadroda yer alan oyunculardan en iyi verimi almaya çalışacağını ve devre arasında transfer yapmak için değil, gerçekten verimli olacağına inandığımız ismi kadroya dahil etmeleri gerektiğini Başkan Ahmet Ağaoğlu'na ve yönetime ileten genç teknik adam bu konuda güven verdi.

KADRODA 14 YABANCI BULUNUYOR

Trabzonspor'un mevcut kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunuyor. Bu şartlarda yabancı transferi gerçekleştirmesi imkansız olan bordo-mavililer yabancı kontenjanından yararlanabilmesi için kadroda yer açması gerekiyor. Kadrosunda Sturridge, Ekuban, Sörloth, Nwakaeme, Ndiaye, Onazi, Obi Mikel, Sosa, Fernandes, Campi, Hosseini, Novak, Pereira ve Avdijaj olmak üzere 14 yabancı oyuncu bulunduran bordo-mavililer, ilk planda Donis Avdijaj'ı takımdan göndermeyi planlıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Onazi'nin ayrılıktan dolayı ödeme yapmayı düşünmeyen bordo-mavili kulüp oyuncunun takım bulması halinde gidişine izin verilecek.

KADROMUZ İYİ, GELECEK OYUNCU ONLARDAN İYİ OLMALI"

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından görevi devralan Hüseyin Çimşir, yönetime iyi bir kadroya sahip olduklarını bildirirken, transfer çalışmalarına yönelik olarak ise, "Oyuncu almış olmak için oyuncu olmayalım. Gelecek olan oyuncu elimizdekilerden yüzde 20-30 daha fazla katkıda bulunabilecekse, mali olarak kulübün şartlarına uygun, nokta transfer yapabiliriz" dediği belirtildi.

YÖNETİM ACELE ETMİYOR

Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna katarak ara transfer döneminin ilk takviyesini gerçekleştiren Trabzonspor'da yönetim de transfer çalışmalarında aceleci davranmayacak. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın da önümüzdeki haftalarda sakatlıklarını atlatarak takıma dönmesini hesaba katan yönetimin önceliği savunmaya vereceği, şartların uygun olması durumunda bu noktada takviye gerçekleştirebilecekleri öğrenildi.