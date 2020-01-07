Yabancı olmazsa yerliler çalışmıyor!

BUGÜN NELER OLDU

AYTEMIZ Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Yabancı futbolcu sayısının sınırsız olması gerektiğini belirten Bulut,ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın takım olmayı başaramadığını da söyleyen Bulut şöyle konuştu:Takım olamadılar."