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Yabancı olmazsa yerliler çalışmıyor!

Giriş Tarihi: 7.1.2020
Yabancı olmazsa yerliler çalışmıyor!
AYTEMIZ Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Yabancı futbolcu sayısının sınırsız olması gerektiğini belirten Bulut, "Neden bu kadar yerli oyuncu var Avrupa'da? Yabancı sayısı sınırsız olduğu için... Yabancı gelip yerlilerin formasını alınca yerliler mecburen çalışıyor. Yabancı olmazsa yerim hazır diyor" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın takım olmayı başaramadığını da söyleyen Bulut şöyle konuştu: "Bireysel olarak baktığımız zaman Nzonzi, Falcao, Seri, Lemina müthiş kaliteli futbolcular. Ama takım olabilmek için başka şeylere ihtiyaç var. Takım olamadılar."
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