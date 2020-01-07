Zorlu’da şüpheli durum var

BUGÜN NELER OLDU

TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile MHK Başkanı Zekeriya Alp'in Zorlu Center'daki buluşmasına G.Saray'dan sonra Beşiktaş da sert tepki gösterdi. Beşiktaş'ın YouTube kanalına konuşan Kartal'ın 2. başkanı Adnan Dalgakıran, "sorusuna, "Evet bir şeylerin olduğunu görüyorum.Ben burada ne oluyor demezsem aklımdan şüphe etmeniz gerekiyor. Şüpheli bir durum var tabii ki burada.dedi.