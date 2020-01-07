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Zorlu’da şüpheli durum var

İkinci Başkan Dalgakıran: Burada neler oluyor demezsem benim aklımdan şüphe etmeniz gerekiyor. Şüpheli bir durum var tabii ki. Buradan fayda sağlayan takımlar var

Giriş Tarihi: 7.1.2020
Zorlu’da şüpheli durum var
TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile MHK Başkanı Zekeriya Alp'in Zorlu Center'daki buluşmasına G.Saray'dan sonra Beşiktaş da sert tepki gösterdi. Beşiktaş'ın YouTube kanalına konuşan Kartal'ın 2. başkanı Adnan Dalgakıran, "Şehrin göbeğinde bir görüşme oluyor, görüşmenin ayakları ise F.Bahçe Başkanı, TFF Başkanı ve MHK Başkanı... Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Evet bir şeylerin olduğunu görüyorum. Buradan fayda sağlayan takımlar olduğunu görüyorum, zarar gören takımlar olduğunu görüyorum. Ben burada ne oluyor demezsem aklımdan şüphe etmeniz gerekiyor. Şüpheli bir durum var tabii ki burada. Bunları masalar yumruklayarak çözemezsiniz. Çok ciddi bir strateji ile çözülür" dedi.
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