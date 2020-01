Ahmet Ağaoğlu: Bir saniye bile tereddüt etmedik

SABAHSPOR'a açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni teknik direktörleri Hüseyin Çimşir için net konuştu: "Hocamızın başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Zaten takımı tanıyor ve biliyor.Bilgi ve becerilerine sonuna kadar güvendiğimiz gibi bu süreci en iyi şekilde devam ettirmesi için her an, her saniye yanında olacağız." Transfer konusunu da değerlendiren Ağaoğlu,ifadesini kullandı. Ağoğlu, Ogenyi Onazi'nin gönderilmesinin söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.Trabzonspor yeni hocası Çimşir ile Antalya'daki ilk sınavını bugün Bursaspor'a karşı A SPOR ekranlarında verecek. Maç saat 14.30'da başlayacak.Nedelev için şu ana kadar Trabzonspor'u 8 farklı menajer aradı ve her biri farklı fiyatlar talep etti. Kulübü Botov Plovdiv ise ilk etapta onay verdiği 100 bin Euro'luk kiralama bedelini 500 bin Euro'ya çıkardı. Bunun üzerine Trabzonspor, hem menajerlere hem de Plovdiv'e fiyat artırımına gidilmeyeceğini iletti.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, arkadaşımız Yunus Emre Sel'in sorularını yanıtladı.

