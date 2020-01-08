Beşiktaş'ın Cenk Tosun ısrarı bitmiyor! Transfer için başkan devrede

Transfer listesinin başına forveti koyan Beşiktaş, İtalya'da Pedro ve Zaza gibi isimler için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak siyah-beyazlıların gönlünde yatan isim Cenk Tosun. Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalarda kendisine yaptığı teklife olumsuz yanıt veren Cenk Tosun için bu kez devreye Başkan Ahmet Nur Çebi girecek ve oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Çebi, TFF'ye yapılan bütçe itirazının sonuçlanmasının ardından Cenk'le bizzat görüşecek. Everton'da forma şansı bulamayan ve EURO 2020 öncesi oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen golcü futbolcunun ilk hedefi İngiltere'de kalmak. Crystal Palace ile görüşen Cenk'e Newcastle ve Aston Villa da talip. Beşiktaş ise eski forvetini bedelsiz olarak kiralamayı planlıyor.

VİDA 8 MİLYON €

DOMAGOJ Vida'yı kadrosuna dahil etmek isteyen Aston Villa, bu transfer için ilk somut adımını atmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin yetkililerinin bu hafta içinde İstanbul'a gelerek siyah-beyazlılarla masaya oturacağı öğrenildi. Aston Villa'nın Hırvat stopere karşılık 5 milyon Euro bonservis bedeli teklif edeceği ancak siyah-beyazlıların kapıyı 8 milyon Euro'dan açacağı gelen bilgiler arasında.

RAKİP MEZOKOVESD

SÜPER Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Beşiktaş, özel maçta bugün Macar ekibi Mezokovesd ile karşı karşıya gelecek. Gloria Sports Arena'daki mücadele saat 17.00'de başlayacak.

DOUGLAS GÜÇ DEPOLADI

Uzun bir tedavi sürecinin ardından Antalya kampına dahil edilen Douglas, dün kumda özel antrenör eşliğinde idman yaptı. Brezilyalı futbolcu ayrıca paraşüt çalışması da yaptı. Elneny ise idmanın ardından takım soyunma odasına giderken bir süre tek başına kumda çalıştı.