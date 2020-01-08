David Beckham'ın takımı Arda Turan'ı transfer etmek istiyor

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasında krize neden olan Arda Turan, dün Medipol Başakşehir ile olan kiralık sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Barcelona'ya dönme ihtimali olmayan tecrübeli futbolcu, önceliği Galatasaray'a verdi. Sarı-kırmızılı kulübün hakkında vereceği kararı bekleyen yıldız oyucuya, ABD ve Katar'dan da teklif var. MLS'te Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin istediği 32 yaşındaki futbolcuya, Katar ekiplerinden de taliplerin olduğu öğrenildi. Şayet Arda Galatasaray'a gidemezse tercihinin ABD'den yana olacağı gelen haberler arasında.

BARÇA KAPISI TAMAMEN KAPALI

İSPANYOL Marca Gazetesi özel haberinde, Arda'nın Barcelona ile sözleşmesinin devam ettiğini ancak geri dönmeyeceğini yazdı. Barça tarafından kadroda düşünülmeyen tecrübeli futbolcunun da gitmek istemediği kaydedildi. Karşılıklı olarak görüşülüp sözleşmenin feshedilmesinin yakın olduğu bildirildi.

CENGİZ SOĞUK!

G.Saray'da başkan Mustafa Cengiz transfere soğuk baksa da teknik direktör Fatih Terim'in kararına göre Arda'nın Galatasaray'daki durumu belli olacak



BEŞİKTAŞ'A MI GİDECEK?

Arda Turan'ın Beşiktaş'a gideceği yönündeki iddialar dün sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla alevlendi. Siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ ile Arda Turan'ın bir yemekte çekilmiş fotoğrafı, transfer dedikodularını iyice körükledi. Ancak Beşiktaş, resmi sitesinden bu fotoğrafın eski, haberlerin de gerçek dışı olduğunu açıkladı.

ÖZEL HOCAYLA KAMPA GİRDİ

BOŞTA kalan Arda Turan, formdan düşmemek için özel spor hocası tuttu. İstanbul'da salonda ve dışarıda özel hoca eşliğinde bireysel antrenmanlar yapan yıldız oyuncu, bedavaya Galatasaray'a dönmeye hazır.