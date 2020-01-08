Deni Milosevic: Aykut Kocaman bize hiçbir zaman defansif oynayın demedi

2016-2017 sezonunda Standard Liege'den geldiği İttifak Holding Konyaspor'da istikrarıyla göz kamaştıran ve bu sürede görev yapan teknik direktörlerin vazgeçemediği Deni Milosevic, Antalya'da SABAH'ın konuğu oldu. 4. sezonunu geçirdiği yeşil-beyazlı takımla ilk devrede 17 maçın tamamında forma giyen 24 yaşındaki Boşnak yıldız, hem takımın durumu hem de gelecek planlamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte keyifle okuyacağınız Milosevic röportajı:

Konyaspor sezonun ilk yarısını 15. sırada tamamladı. Taraftarının mutsuzluğu nasıl giderilecek?

Sezona çok iyi başladık. İlk 6 haftada çok iyiydik. Hep ilk 5 içerisinde yer alan bir takımdık. Yeni Malatyaspor maçına çıktığımızda ikincilik hedefiyle sahadaydık. Ancak o maçın ilk dakikasından itibaren başlayan şanssızlıklar, sezonun kalan bölümünde bitmeden devam etti. Bu anlamda ilk yarı bizim için iki farklı sezon gibiydi. Çok zor bir dönem yaşıyoruz. Özellikle Aykut Kocaman yönetiminde hiç alışık olmadığımız bir dönemdeyiz. Bir şekilde buradan kurtulmak ve yukarı sıçramak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Antalya kampı bizim için yeni bir başlangıç gibi. Buradan başlayarak yeniden üst sıralara tırmanma serüvenine başlayacağız.

ÖZ GÜVEN SORUNU YAŞIYORUZ

Uzun zamandır galibiyet alamıyoruz. Bizim gibi kaliteli bir takım için böyle bir durumda olmak hiç kolay değil

Ligde son 10 maçınızı kazanamadınız. Bunu nasıl açıklarsın?

Uzun zamandır galibiyet alamıyoruz. Bu durumun tüm takım arkadaşlarımda öz güven sorunu yarattığını kabul etmemiz lazım. Bizim gibi kaliteli bir takım için böyle bir durumda olmak kolay değil. Alıştığımız ve bildiğimiz bir durum değil. Çıkış noktası yakalamak için takım ruhunu tekrar ortaya koymamız gerek.

Aykut Kocaman 'defansif' oynattığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Sen bu takımın oyuncusu olarak hocanın felsefesini nasıl aktarırsın?

Aykut Kocaman, Türkiye'de yıllardır büyük başarılar elde eden bir teknik direktör. Bir gol yediğiniz zaman işler daha zorlaşabiliyor. İyi savunma yapmak futbolun bir zorunluluğu. Hücumu ve geçiş oyunlarını da iyi oynamak zorundasınız. Fransa, Dünya Kupası'nda savunmayı önemseyerek şampiyon oldu. Ben Aykut Kocaman'ın hiçbir maç toplantısında 'Sadece savunma yapın' dediğini hatırlamıyorum. Bizden her zaman oyunun her iki yönünü de iyi oynamamızı istiyor.



AYRILMAYA HİÇ NİYETİM YOK

Konya sonrası hedefin neresi? Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Bu yüzden geçtiğimiz sezon sözleşmemi uzattık. Şu anda kulüpten ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Seviyemdeki birçok oyuncu gibi Avrupa'da oynama hedefim var. Ama şu an itibariyle bunu konuşmak için hayli erken.

GOLCÜLERDEN VEDAT'I İSTERİM

Falcao, Vedat, Burak ve Sörloth... Hepsi büyük golcüler, birini seçmeni istesem... Çok kaliteli dört oyuncu saydınız. Karar vermek zor ama mutlaka birini seçmem gerekirse Vedat'ı daha öne koyabilirim. Çünkü aynı coğrafyadan geliyoruz. Genç bir oyuncu. Kendisini ispatlamak istiyor.

SEVİNÇLERİMİZ YARIM KALIYOR!

VAR'ın futbolcu üzerindeki etkisini merak ediyorum. Bazen gol atıp sevinemiyorsunuz bile... Futbolcular için zor kısmı gol attıktan sonra sevinememek. İki kez başıma geldi bu olay. VAR sistemi bazı hatalar dışında elbette olumlu olacaktır ama gol sevinçlerimizin yarıda kalması nedeniyle üzüldüğümü gizleyemem!



EN KOMİK SELİM EN CİMRİ JONSSON

Konyasporlu futbolcuları değerlendirir misin? Hiç düşünmeden söyleyeyim, en çok konuşan ve en komik futbolcu Selim Ay... En sessiz takım arkadaşım, Anicic. En çabuk sinirlenen Skubic... En cimri Jens Jonsson... En yakın arkadaşlarım Amir ve Riad... Aslında tüm takımla iyi arkadaşım.

TÜRKİYE ARTIK BALKAN OYUNCULARIN İKİNCİ EVİ

Türk ve Balkan kültürleri birbirine çok benziyor. Burada gerçekten mutluyuz

Balkan oyuncu ağırlığı Konya'dan sonra ligimizde dikkat çekmeye başladı... Balkanların Türkiye'deki başarısını neye bağlıyorsun? Bizim bölgemizden gelen oyuncular Türkiye'de kendini çok iyi hissediyor. Türk ve Balkan kültürleri birbirine çok benziyor. Bu da adaptasyonu kolaylaştırıyor. Balkan oyuncuların son dönemde performansları da yükselişte. Kendimizi kanıtlamaya başladık. Bu nedenle Türkiye'de artık daha fazla tercih edilir hale geldik.

Büyük bir gelişim gösterdin ve çok yönlü bir oyuncu haline geldin. Hedefin nedir? Asıl amacım her zaman takımıma faydalı olabilmek ve yüzde yüzümü sahaya vermek. Sonrasında başarı gelirse ve yükseliş yaşarsam bundan çok mutluluk duyarım. Potansiyelimin son sınırlarını her zaman zorlamaya devam edeceğim.

KONYASPOR TARİHİNE GEÇTİ...

2016'da Braga'ya attığı golle Avrupa'da Konyaspor'un gol atan ilk oyuncusu olarak adını tarihe yazdıran Deni Milosevic, ayrı zamanda yeşil-beyazlı ekibin Süper Lig tarihinde Skubic'ten sonra 100 maçı geçen ikinci yabancı oyuncusu durumunda.