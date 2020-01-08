Emre Kılınç’tan Galatasaray itirafı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Demir Grup Sivasspor'un yıldız ismi Emre Kılınç, Antalya kampında çarpıcı açıklamalar yaptı. "Sezona başlarken '37 puan toplayacaksınız' deseler 'şaka mı yapıyorsunuz' diyebilirdik" ifadesini kullanan 25 yaşındaki futbolcu, Boluspor'dayken Galatasaray'ın kapısından dönüş hikâyesini de şöyle anlattı: "Galatasaray, Boluspor ile anlaştıktan sonra kulüpten beni aradılar. Adapazarlıyım, dönüşte 'Sapanca'da oturup görüşebilirsin' dediler. Her şey bitti demişlerdi. Sonra başkan bir anda geldi 'Gençlerbirliği ile anlaştım' dedi. Galatasaray diyorduk Gençlerbirliği oldu. Ondan sonra Gençlerbirliği de olmamış tabii."