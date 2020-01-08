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İngiliz medyası yazdı: İşte 'un yeni takımı

ekiplerinden 'ın, Everton'da forma giyen milli oyuncu 'u sezon sonuna kadar kiralamaya yakın olduğu iddia edildi. İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına varan Crystal Palace Tottenham'ın 22 yaşındaki sağ beki Kyle Walker-Peters'ı da sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 9.1.2020 02:05 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 02:20
İngiliz medyası yazdı: İşte Cenk Tosun'un yeni takımı

The Athletic UK ve Daily Mail'In haberlerine göre, İngiltere Premier Lig'in 'Kartallar' lakaplı takımı Crystal Palace, Cenk Tosun'u Everton'dan kiralanması için son görüşmeleri yaptı.

Devre arasında Everton'dan ayrılması beklenen Cenk Tosun'un önümüzdeki günlerde Crystal Palace'a 6 aylığına kiralık olarak imza atacağını iddia eden İngiliz basını, Roy Hodgson yönetimindeki Crystal Palace'ın golcü problemini çözmek için Cenk Tosun'u istediğini ve anlaşmanın çok yakın olduğunu belirtti.

Transferin kiralık olarak düşünülmesine sebep olarak Cenk Tosun'un haftalık 110 bin pound olan maaşı gösteren Daily Mail ayrıca, Crystal Palace'ın Tottenham'dan da Kyle Walker-Peters'ı yine 6 aylık kiralama yöntemiyle sezon sonuna kadar kadrosuna katmayı planladığını yazdı.

(Fotomaç)

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İngiliz medyası yazdı: İşte Cenk Tosun'un yeni takımı
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