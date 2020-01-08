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İşte 'ın için yaptığı son teklif

'ın, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden 'da forma giyen için yaptığı teklif ilk etapta reddedilse de sarı kırmızılılar transferden vazgeçmeye niyet değil. Roma'nın Torino ile oynadığı maçta forma şansı bulamayan 23 yaşındaki stoper için sarı kırmızılılar, Roma'nın kapısını 750 bin Euro karşılığında 1,5 yıllık kiralama teklifiyle çalacak.

Fotomaç Futbol
Giriş Tarihi: 8.1.2020 00:27 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 00:59
İşte Galatasaray'ın Mert Çetin için yaptığı son teklif

Galatasaray, Roma'da forma giyen Mert Çetin'i kiralamak isterken olumsuz yanıt alsa da vazgeçmeye niyeti yok gibi görünüyor. Fonseca, Mert'in stoper bölgesinde hamle oyuncusu olarak kullanmak istediğini belirtip gidişine onay vermemişti. Ancak 23 yaşındaki genç stoper bu sezon 4 maçta sadece 214 dakika şans bulabildi. Ayrıca son oynanan Torino maçında da kenarda kalınca Galatasaray bir kez daha devreye girdi ve Roma'ya yeni bir teklif iletildi. 1.5 yıllık kiralama ücretini 750 bin euro'ya çıkardı.

MİLLİ TAKIMA HAZIR OLACAK

Son bir kez daha şansını deneyen Cimbom yeni bir formül de ekledi. Sarı kırmızılılar, Mert için oynama ve gelişim garantisi verdi. Galatasaray, futbolcuyu sürekli oynatacağını belirterek Mert'in önümüzdeki sezon için gelişme göstereceğini iletti. Futbolcuya da 2020 Avrupa Şampiyonası öncesinde Galatasaray forması ile görev alıp milli takımdaki yerini garantileyeceği ve bu önemli turnuvaya daha formda, hazır olacağı aktarıldı. Şimdi gelecek yanıt bekleniyor. Yine olumsuz olursa rota yine Murillo'ya dönecek.

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Roma'nın 2024 yılına kadar sözleşme imzaladığı Mert Çetin bugüne kadar 67 maça çıktı, 2 de gol attı.

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İşte Galatasaray'ın Mert Çetin için yaptığı son teklif
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