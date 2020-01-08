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, 'u istiyor! Son karar 'ın

Çok sayıda teklif alan Fildişili oyuncu , 'ya gitmek istiyor. , Seri için Fulham ile masaya oturdu. Seri, Lyon'dan gelen uzun süreli kontrat fırsatını değerlendirmek isterken transferde önceliğini stopere veren ise 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumuna göre karar verecek.

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 8.1.2020
Jean Michael Seri, Lyon'u istiyor! Son karar Galatasaray'ın

SABAH SPOR dün Jean Michael Seri'nin Galatasaray'dan ayrılmak istediğini manşete taşırken Fransız ekibi Lyon, oyuncu için bir girişimde daha bulundu. Seri ile prensipte anlaşma sağlayan Lyon, bu transferi Ocak ayında bitirmek için Fulham'la bonservis pazarlıklarına başladı.

Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenilirken transferde söz hakkı ise Seri ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunan Galatasaray'da. Teknik direktör Fatih Terim, takımda kalmasını istediği 29 yaşındaki oyuncuya göre ikinci yarı planlarını yapıyor. Ancak Türkiye Ligi'ne uyum sağlayamayan Fildişili yıldız, Lyon'dan gelen uzun süreli kontrat fırsatını değerlendirmek istiyor. Transferde önceliği stopere veren Galatasaray'da Seri'nin durumuna göre orta saha takviyesine karar verilecek.



SABAH YAZMIŞTI

Seri için Napoli ve Lyon devreye girerken dün Seri'nin isyanını SABAH Spor manşetinden okuyucuları ile paylaştı...

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Jean Michael Seri, Lyon'u istiyor! Son karar Galatasaray'ın
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