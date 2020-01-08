Konya’ya Brezilyalı golcü

kinci

BUGÜN NELER OLDU

yarıda yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen İttifak Holding Konyaspor, hücum hattını Rogerio Thuram ile güçlendirdi. Kulüp menajeri Seçkin Özdil'in de katıldığı imza töreninde, 28 yaşındaki oyuncuyla satın alma opsiyonu Konyaspor'da olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Thuram, "Konyaspor'dan teklif geldiğini öğrenince inanamadım. Bu formanın hakkını verebilmek için çok çalışacağım" dedi. Sezonun ilk yarısında PAS Lamia'da 15 maçta 6 gol kaydeden sambacı, 99 numaralı formayı giyecek.