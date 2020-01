Ozan Tufan: O kıymeti, değeri bir daha kaybetmek istemiyorsunuz

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki orta sahası Ozan Tufan, Antalya kampında basının karşısına çıkan ilk isim oldu. Geçen sezon kadro dışı kalan ardından Alanya'ya kiralanan milli futbolcu, sezon başı yeniden döndüğü Fenerbahçe'de kaptanlığa kadar yükseldi. İşte Ozan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Büyük kulüple Anadolu kulüpleri arasında farklar var. O zaman da lay lay lom değildik ama hayatın gerçeklerini gördükten sonra hayatı ciddiye alıyorsunuz. O kıymeti, değeri bir daha kaybetmek istemiyorsunuz. İşinize daha çok sarılıyorsunuz. Emre abinin dediği gibi 'Kaptan olacaksan herkes seni örnek alacak, yaptığın her adımına, hareketlere, her şeyine dikkat edeceksin.' O yüzden kaptanlık verildiğinden beri her hareketime ekstra dikkat ediyorum.



ATTIĞIM GOLLERDE TEKME TOKAT SEVİNİYORUZ

Kendi aramızda sürekli toplantı yapıyoruz. Şampiyonluk yarışında da kendimizi lider olarak görüyoruz. İlk yarıda kaybettiğimiz puanlardan dolayı şu anda sıralamada gerideyiz ama bunun ikinci yarı değişeceğini söyleyebilirim. Çünkü kenetlendik. 29'uncu şampiyonluğa inanıyoruz. Ben de bunu yaşamak için buradayım. Zor zamanlarda attığım goller bizi çok mutlu ediyor. Sevinçten ne yaptığımızı bilmiyoruz. Tekme tokat seviniyoruz. Ersun Hoca'ya bana inandığı için duyusal bir yoğunluk hissediyorum. Beni istemeseydi, bana inanmasaydı takıma almayabilirdi. Üstümde emeği olan, üstüme titreyen insanlardan biri. Golden sonra ona doğru gidiyorum, gol sevincimi onunla paylaşıyorum.



KRUSE DELEMEYİNCE İŞ BANA DÜŞÜYOR!

Ozan Tufan, daha delici ataklar yapma ve patlama gücüyle topu ileriye taşıyabilme özelliğine sahip bir orta sahaya dönüştüğünün hatırlatılması üzerine, "Bu fizikle ilgili bir durum. Kilonuzu, vücudunuzu, kafanızı zihinsel olarak fit tuttuğunuzda gerisi geliyor. Ben de yoruluyorum tabii ki, ben de zorlanıyorum ama dediğim gibi fizik ve konsantrasyonla ilgili bir şey" derken espriyi de patlattı: "Bakıyorum Max Kruse arada yorgun delemiyor, ben deleyim diyorum."



KUPA EMRE ABİNİN ELLERİNDE OLSUN

Ozan, 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu'ndan öğreneceği çok şey olduğunu belirtip şunları söyledi: "Karakteri ve kendisi mükemmel. Benim Emre abiden öğreneceğim, onun da takıma katacağı çok şey var. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da bize çok şey katacak. Umarım yolun sonunda kupa onun ellerinde olur."