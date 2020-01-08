Ryan Babel Ajax’a dönüyor

Sarı-kırmızılılarda Ryan Babel, eski kulübü Ajax ile masaya oturdu ve anlaşmaya vardı. 2007 yılında 17.5 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olan Babel, kariyerini eski kulübünde bitirmek isterken Hollanda ekibi de teklifini yaptı.
Hollanda'nın De Telegraaf gazetesi G.Saray'ın bir miktar bonservis bedeli istediğini ve bu nedenle görüşmelerin uzadığını duyurdu.
Oyuncunun menajeri Winny Haatrecht de görüşmeleri doğruladı.
SON FORMÜL KİRALIK!
Ajax'ın, Babel için son olarak 6 aylık kiralama teklifi yaptığını duyuran Haatrecht, oyuncusunun da dönmeye sıcak baktığının altını çizdi. 2 yıl daha kontratı olan Babel, bu sezon ligde 15 maçta 5 gol attı.
ANDONE'DEN ŞOK ÇIKIŞ!
Sakatlığı nedeniyle Brighton'a döneceği iddia edilen Andone, sosyal medyadan mesaj gönderdi. "Her şey iyiye gidiyor"
diyen Rumen golcü, "2 hafta içinde İstanbul'da olacağım. 1 aya da oynamak için hazır olurum"
sözlerini kullandı.
SEKİDİKA KAMPA YETİŞECEK
Galatasaray, Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı. 23 yaşındaki sağ kanatla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-kırmızılılar, oyuncuya 100 bin Euro imza parası ödeyecek. Nijeryalı da bu ücreti Eskişehirspor'a verecek. Sezonun 2. yarısında 250 bin Euro ve diğer senelerde 500'er bin Euro garanti ücret alacağı öğrenilen Sekidika, Cimbom'un 10 Ocak Cuma günü başlayacak olan Antalya kampına yetişecek.