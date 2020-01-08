Ryan Babel Ajax’a dönüyor

ANDONE'DEN

SEKİDİKA

Sarı-kırmızılılarda Ryan Babel, eski kulübü Ajax ile masaya oturdu ve anlaşmaya vardı. 2007 yılında 17.5 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olanHollanda'nın De Telegraaf gazetesiOyuncunun menajeri Winny Haatrecht de görüşmeleri doğruladı.Ajax'ın, Babel için son olarak 6 aylık kiralama teklifi yaptığını duyuran Haatrecht, oyuncusunun da dönmeye sıcak baktığının altını çizdi.Sakatlığı nedeniyle Brighton'a döneceği iddia edilen Andone, sosyal medyadan mesaj gönderdi.diyen Rumen golcü,sözlerini kullandı.Galatasaray, Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı. 23 yaşındaki sağ kanatla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-kırmızılılar, oyuncuya 100 bin Euro imza parası ödeyecek. Nijeryalı da bu ücreti Eskişehirspor'a verecek. Sezonun 2. yarısında 250 bin Euro ve diğer senelerde 500'er bin Euro garanti ücret alacağı öğrenilen Sekidika, Cimbom'un 10 Ocak Cuma günü başlayacak olan Antalya kampına yetişecek.