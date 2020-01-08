‘Saracchi Türkiye’nin en başarılı kulübünde’

El Observador (Uruguay):
"Marcelo Saracchi, Fernando Muslera
ile Türkiye'de Galatasaray'da buluştu"
El Pais (Uruguay):
"Saracchi,
36 numaralı forması ile yeni takımı
tarafından tanıtıldı. Bundesliga'da
yeterli süre alamayan
milli oyuncumuz Türkiye'nin lider takımına giderek yeniden kendini gösterecek.
Saracchi artık Muslera
ile aynı takımda."
Futbol.com (Uruguay):
"Saracchi
Türkiye'nin en başarılı kulübüne
transfer oldu. Uruguaylı sol bek
2020-21 sonuna kadar Galatasaray'da
oynayacak. Uruguay'ın efsanesi Muslera ile aynı renkleri paylaşacak."
El Mundo Deportivo (İspanya):
"Saracchi Galatasaray için yeni güç."
ESPN (Uruguay):
İmza, forma ve
idman! Saracchi çalışmaya başladı."
Fox Sport (Arjantin):
"River'ın
eski yıldızı Saracchi Galatasaray'da."