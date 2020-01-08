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‘Saracchi Türkiye’nin en başarılı kulübünde’

Sol beke hamlesi yapan , basınının da manşetlerini süsledi

Giriş Tarihi: 8.1.2020
‘Saracchi Türkiye’nin en başarılı kulübünde’
El Observador (Uruguay): "Marcelo Saracchi, Fernando Muslera ile Türkiye'de Galatasaray'da buluştu"
El Pais (Uruguay): "Saracchi, 36 numaralı forması ile yeni takımı tarafından tanıtıldı. Bundesliga'da yeterli süre alamayan milli oyuncumuz Türkiye'nin lider takımına giderek yeniden kendini gösterecek. Saracchi artık Muslera ile aynı takımda."
Futbol.com (Uruguay): "Saracchi Türkiye'nin en başarılı kulübüne transfer oldu. Uruguaylı sol bek 2020-21 sonuna kadar Galatasaray'da oynayacak. Uruguay'ın efsanesi Muslera ile aynı renkleri paylaşacak."
El Mundo Deportivo (İspanya): "Saracchi Galatasaray için yeni güç."
ESPN (Uruguay): İmza, forma ve idman! Saracchi çalışmaya başladı."
Fox Sport (Arjantin): "River'ın eski yıldızı Saracchi Galatasaray'da."
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‘Saracchi Türkiye’nin en başarılı kulübünde’
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