‘Saracchi Türkiye’nin en başarılı kulübünde’

BUGÜN NELER OLDU

"Marcelo Saracchi, Fernando Musleraile Türkiye'de Galatasaray'da buluştu""Saracchi,36 numaralı forması ile yeni takımıtarafından tanıtıldı. Bundesliga'dayeterli süre alamayanmilli oyuncumuzSaracchi artık Musleraile aynı takımda.""SaracchiTürkiye'nin en başarılı kulübünetransfer oldu. Uruguaylı sol bek2020-21 sonuna kadar Galatasaray'daoynayacak."Saracchi Galatasaray için yeni güç."İmza, forma veidman! Saracchi çalışmaya başladı.""River'ıneski yıldızı Saracchi Galatasaray'da."