Sivas’la ilk maç avantaj

BUGÜN NELER OLDU

TAKIMLA çalışmalara başlayan Burak, dünkü idmanın ardından açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcudan satır başları:Her zaman, ilk imzamı atarken de 'Beşiktaş'ta bırakayım' diye dua ediyordum. Transfer teklifleri oluyor. Allah'tan tek isteğim, şampiyon olmak, Türkiye Kupası'nı burada kaldırmak. Transferin aklımda yeri yok.Cenk Tosun'a söyleyebileceğim tek şey, 'Come to Beşiktaş.' İnşallah kalbinde ne varsa o olur.Şampiyonluk şansımız çok yüksek. Nedeni de ilk maçımız Sivas ile. O maç bizi çok konsantre ediyor. Lider olmaları tesadüf değil, onları tebrik ediyorum.Herkesin benimseyip sevdiği bir milli takım var. Şenol hocam futbolun ihtiyacı olan, güzel bir insan, başarıda büyük pay sahibi. Cumhurbaşkanımız da bize büyük destek verdi.F.Bahçe maçında hakem hatalarına 15 kişi de tepki göstersek Cüneyt Çakır'ın kararı değişmezdi. Hemen taç atışı yapıldı. Atıştan sonra da penaltı verilmezdi."