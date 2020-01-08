Son dakika haberi: Fenerbahçe, Simon Falette transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk hamlesini Simon Falette ile yaptı. Sarı lacivertli kulüp, Almanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un Gineli stoperini, satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladığını resmen duyurdu. Açıklamada, satın alma opsiyonunun tutarına ilişkin bir bilgiye ise yer verilmedi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır.



Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü"