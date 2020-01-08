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ikinci yarısı ne zaman başlayacak? Süper Lig ikinci devre ilk hafta fikstürü

Türk futbolseverler, ’de ikinci yarı ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını yoğun olarak araştırıyor. Lige verilen aranın ardından son dakika transfer haberleri ilgiyle takip edilirken, hareketli geçen transfer döneminin ardından liglerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Devre arasının ardından ikinci devrenin ilk iki maçı olan 18 ve 19. haftanın fikstürleri yayımlandı. Fikstürlerin açıklanmasıyla birlikte Süper Lig’de ara tatil ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Süper Lig ikinci yarısı ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı ile birlikte ikinci yarıda ilk iki haftanın fikstürü…

Giriş Tarihi: 8.1.2020 10:43
Süper Lig ikinci yarısı ne zaman başlayacak? Süper Lig ikinci devre ilk hafta fikstürü

Heyecan dolu maçlara sahne olan Türkiye Süper Lig'de ikinci yarının başlayacağı tarih merakla araştırılıyor. Süper Lig'in sıkı takipçileri, bir yandan hareketli geçen transfer gündemini yakından takip ederken diğer yandan liglerin başlayacağı günü iple çekiyor. Bu bağlamda Türk sporseverlerin yanıtını en çok araştırdığı soruların başında Türkiye Süper Lig ne zaman başlayacak geliyor. İşte Süper Lig ikinci yarısı başlangıç tarihi ve açıklanan fikstür…

SÜPER LİG'DE 2. DEVRE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'in ikinci yarısı 17. Hafta müsabakaları ile başlayacakİşte 17. Haftanın fikstürü

17 Ocak Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

19 Ocak Pazar:

13.30 Antalyaspor-Göztepe (Stat açıklanmadı)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

SÜPER LİG'DE ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

FIFA kuralları gereği 31 Aralık Cuma 4 hafta süren (28 gün) ara transfer dönemi sona erecek.

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