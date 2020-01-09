Başkan Cengiz: yönetim görevde

BUGÜN NELER OLDU

12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Denetim Kurulu'nun kongrede alınan idari ibrasızlığa tedbir konulması için yaptığı başvuruyu onaylamıştı. Ancak dün verilen mahkeme kararıyla Denetleme Kurulu'nun ve yönetici Okan Böke'nin tedbirleri kaldırıldı. Muhalefet bu karar sonrası yönetimin seçime gitmesini istedi. Karar hakkında G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'a,açıklamasını yaptı.