Başkan Cengiz: yönetim görevde

12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Denetim Kurulu'nun kongrede alınan idari ibrasızlığa tedbir konulması için yaptığı başvuruyu onaylamıştı. Ancak dün verilen mahkeme kararıyla Denetleme Kurulu'nun ve yönetici Okan Böke'nin tedbirleri kaldırıldı. Muhalefet bu karar sonrası yönetimin seçime gitmesini istedi. Karar hakkında G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz SABAH
'a, "Bu kararın bir etkisi yok. Tedbir devam ediyor. Yönetim görevinin başında. Ayrıca Denetleme Kurulu ibra edilmezse yönetim seçime gider diye tüzükte bir madde yok"
açıklamasını yaptı.