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'tan transferde sürprizi

Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 5. sırada bitiren ve gol yollarında sorun yaşayan 'ta gündem forvet transferi. İtalyan basını, takviye için bütçe yaratmaya çalışan siyah beyazlıların İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi 'dan 'i transfer etmek için girişimde bulunduğunu yazdı.

Fotomaç Futbol
Giriş Tarihi: 9.1.2020 01:59 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 02:10
Beşiktaş'tan transferde Federico Santander sürprizi

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve bütçe yaratmaya çalışan Beşiktaş'ta forvet için yeni bir isim gündeme geldi.

İtalyan basını Beşiktaş'ın; sezon başında Comolli'nin F.Bahçe'ye getirmeyi başaramadığı Bologna'dan Federico Santander'i kadrosuna katmak için girişimde bulunduğunu yazdı.

Atalanta'dan Musa Barrow'u kadrosuna katmak istediği kaydedilen Bologna, geçtiğimiz sezon 6.5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Paraguaylı oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

Geçen sezon 32 lig maçında 8 gol atıp, 3 de asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise 16 maçta 415 dakika süre aldı ve 1 gol atabildi. 1.87 boyundaki golcü Santander, fiziksel olarak da kuvvetli, sakatlık problemi olmayan bir oyuncu.

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Beşiktaş'tan transferde Federico Santander sürprizi
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