Fenerbahçe’den limit operasyonu

Fenerbahçe yönetimi dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile federasyonun bazı unsurlarının harcama limitleri konusunda dışarıya bilgi aktarımı yaptığını ve bu yolla bir kamuoyu oluşturularakFenerbahçe 'nin zor durumda bırakıldığını belirtti. Bu açıklamanın ardından gözler harcama limitleri ile ilgili yaptırımlara çevrildi. İddialara göre; Kanarya'nın yüzde 30 aşım hakkına rağmen 100 milyon TL'lik bir açığı bulunuyor. Yani sarı-lacivertliler, bir cezai yaptırım ile karşı karşıya. Ancak Fenerbahçe'nin mevcut Bankalar Birliği dışında bir konsorsiyumla borçlarını yapılandırma için masada olduğu öğrenildi. Resmi açıklamanın birkaç gün içinde duyurulacağı kaydedildi. Fenerbahçe diğer kulüpler gibi bu yapılandırmayı yapsa dahi belli bir gözetimle transfer yapabilecek. Örneğin; sattığı oyuncudan elde ettiği bonservis gelirinin 3/1'ini kullanabilecek. Bu gibi birçok detay diğer kulüpler gibi Fenerbahçe'yi de disiplin altına almış olacak.



YÖNETİMDEN ÜYELERE: 500 TL YATIRIR MISINIZ?

Fenerbahçe yönetimi kongre üyelerine çağrı yaptı. Kulübün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıya vurgu yapılan mesajda, "Üyelerimizin yıllık aidatın güncellenmesini gönülden desteklediklerini biliyoruz. Ancak usul olarak, Genel Kurulumuz'un 2020'de alacağı karar 2021 yılı için geçerli olacağından siz değerli Fenerbahçeliler'den beklentimiz, mevcut aidat tutarı 50 TL'ye ilave olarak, 500 TL ve üzeri bir tutarda kulübümüze katkı payı olarak destek olmanızdır. Bugüne kadar olduğu gibi, yine bizim yanımızda olacağınıza inanıyor ve güveniyoruz" ifadelerine yer verildi.

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