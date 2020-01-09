Galatasaray, Mert Çetin transferi için bastırıyor

Sarı kırmızılılar savunma ve hücum kanatlarını yeniledikten sonra rotasını acil şekilde stopere kırmıştı. Christian Luyindama'nın geçirdiği ameliyat sonrası sezonu kapatmasının ardından Aslan birçok oyuncuyla temas kurmuştu. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in liste başına yazdığı ilk isim Mert Çetin.

Sezon başında Gençlerbirliği'nden 3 milyon euro'ya Roma'ya transfer olan 23 yaşındaki futbolcu için kulübüyle kıran kırana pazarlıklar sürüyor. İki sarı-kırmızılı kulübün anlaşamadığı nokta kontratın süresiydi. Cimbom, 1.5 yıllığına kiralamayı düşünüyordu, Roma bu süreyi uzun buluyordu.

'EVET' CEVABI BEKLENİYOR

Acil stopere ihtiyacı olan Galatasaray bunun üzerine yeni bir teklifle İtalyan ekibinin kapısını çaldı. Cimbom, Roma'ya "6 aylığına kiralayalım. 1.5 yıl üzerinden yaptığımız 750 bin euro'luk teklifi 500 bin euro'ya indirelim" önerisini sundu. Çizme temsilcisinin, Galatasaray'ın bu teklifine olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

Mert Çetin bu sezon Roma'da 4 maçta toplam 215 dakika forma şansı bulabildi. Gol veya asist üretemezken Napoli karşılaşmasında oyundan atıldı. 3 de sarı kart gördü. Genç futbolcu da EURO 2020 öncesi düzenli forma giyeceği Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Cimbom'un yoğun presi sürüyor.

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Roma'nın 2024 yılına kadar sözleşme imzaladığı Mert Çetin bugüne kadar 67 maça çıktı, 2 de gol attı.