Hayali bile güzel

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalya'da TRT Spor'un sorularını yanıtladı. Avcı, Burak Yılmaz'ın Cenk Tosun'a yaptığıçağrısının hatırlatılması üzerine, "Benim için güzel şeyler hayal ettiriyor. Milli Takım'ın iki forveti" ifadelerini kullandı.belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Limitlere bakacağız. Oyuncu alabilecek miyiz, yoksa alamayacak mıyız, bunları konuşacağız. Biz her durumda mevcut performansı yukarı çekeceğiz. Bu da bir transferdir aslında" dedi. Abdullah Avcı, ikinci yarı hazırlıkları ve kendisinin Beşiktaş'ta geçirdiği ilk yarıyı da şu sözlere değerlendirdi:"Verileri takip ediyoruz. Şu anki seviyemiz gayet iyi. İlk yarıdaki performansımızı nasıl artırırız ve takım oyununu yükseltiliriz bunun için çalışıyoruz.Maçın olmadığı ve kamp ayları, çalışma dönemi. Umarım buradaki performanslar maçlara da yansır. İkinci yarı daha iyi olacağını düşünüyorum. Benim adıma ilk dönemlerim kolay değildi.Sakat oyuncuların düzelmesi, transferlerin etkisi ve bizim dokunuşlarımız… Daha sonra da potaya girdik. Bunun sunumunu da yarın (bugün) arkadaşlarımıza yapacağız ve detayları anlatacağız."Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun, oğlunun EURO 2020'ye hazır olabilmek adına Everton'dan başka bir takıma kiralık gideceğini söyledi. Baba Tosun, "Beşiktaş bizim yuvamız. Ancak önceliğimiz İngiltere ya da Almanya" dedi.Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Udinese'nin santrforu Teodorczyk ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın duyurduğu transfer görüşmesi sosyal medyada gümdem oldu. 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 3.5 milyon Euro'ya Udinese'ye gelmişti. Bu sezon 19 maçta kadroya giren Polonyalı golcü, 13'ünde tercih edilmedi. Bu arada Beşiktaş'ın bütçe oluşturmak için satmayı planladığı isimler arasında yer alan Lens'e talip çıktı. Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Feyenoord eski oyuncusunu istiyor.

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