İş yükünden yokuz!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin genel kurulu bugün gerçekleştirilecekBeşiktaş tarihinde ilk olan bu durum karşısında yapılan eleştirilere karşılık Başkan ve diğer iki yöneticinin iş yükü sebebiyle böyle bir karar aldığı ifade edildi.