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İş yükünden yokuz!

Giriş Tarihi: 9.1.2020
İş yükünden yokuz!
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin genel kurulu bugün gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, ikinci başkan Adnan Dalgakıran ve genel sekreter Mesut Urgancılar, A.Ş.'nin yönetiminde yer almayacak. Beşiktaş tarihinde ilk olan bu durum karşısında yapılan eleştirilere karşılık Başkan ve diğer iki yöneticinin iş yükü sebebiyle böyle bir karar aldığı ifade edildi. Beşiktaş A.Ş.'de Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, Kemal Erdoğan ve Bilgihan Sürmen'in bulunacağı belirtildi.
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İş yükünden yokuz!
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