Jesse Sekidika gerilimi

88 bin Euro alacağı ödenmediği için FIFA'ya başvuran Jesse Sekidika, Aralık ayı sonunda serbest kaldığına dair resmi yazıyı almıştı. Pazartesi günü Türkiye'ye dönen Jesse, TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'la geçerli sözleşmesini feshetti ve sarı-kırmızılı kulübe 3 buçuk yıllık imza attı. Bu transfer, iki kulüp arasında gerilime neden oldu. 23 yaşındaki oyuncuyu satıp para kazanmayı hedefleyen Eskişehir yönetimine Galatasaray, "Alacağı olan 88 bin Euro'yu karşılayalım" mesajı gönderdi. Eskişehir ise "Bize sadaka mı veriyorsunuz" diye çıkıştı. Ancak siyah-kırmızılı ekip Jesse Sekidika'yı para kazandırarak gitmesi için ikna edemedi. Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören da Jesse için bir Anadolu kulübüyle ciddi rakama anlaştıklarını ancak oyuncuyu razı edemediğini açıkladı.



BUGÜN İDMANDA

KAP açıklaması beklenen Jesse Sekidika, bugün G.Saray'da idmana çıkacak. 28 numara giyecek olan Nijeryalı sağ kanat, bu sezon Eskişehir'de 16 maçta 8 gol atıp, 2 asist yaptı.

BUGÜN NELER OLDU