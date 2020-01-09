Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Antalya kampında Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında ilk kez takımın başında sahaya çıktı. Çimşir, maç sonrası da A Spor'a şöyle konuştu:
EKSİKLERİMİZİ
görmek açısından iyi bir sınav oldu. Karma bir takım oluşturduk. Alacağımız dersler var.
Kupa maçına kadar hazır olacağız.
BASKI
her yerde var; baskının olmadığı yer olmaz. İkinci yarıdan beklentimiz şu andaki konumun üstüne çıkmak. Şampiyonluk hedefimiz var.
Bu sezonla ilgili hikâyesi okunan bir takım olmak istiyoruz. Başkasının hikâyesini değil kendi hikâyemizi yazmak istiyoruz.
ÜNAL
Karaman'ın 1.5 sene yardımcılığını yaptım. Artık işin o tarafına bakmanın anlamı yok.
İyi şeyler yaşadığımızı düşünüyorum. Abimdi, yolu bahtı açık olsun.
BAŞKAN
Ağaoğlu'na bana güvendiği için teşekkür ederim.Takımda eksiklikler var. Devre arasında maliyet ve kalite açısından iyi oyuncu almak kolay değil. Bunlar önemli şeyler. Mevcutlara alternatif ve üstün bir oyuncu olursa olabilir.
Transfer yapmak için oyuncu almayacağız.
SESSİZ PROVA
LIGIN ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bordo-mavili takımın genç ve yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktığı maçta yeni transfer Badou Ndiaye de 56 dakika forma giydi.
NDİAYE NASIL OYNADI?
BORDO-mavililerin yeni transferi ilk maçında hazır bir görüntü sergiledi. Orta sahada Obi Mikel ile birlikte yan yana oynayan Senegalli futbolcu, takıma dinamizm kattı. Rakibe pres yaparak sürekli hareket halinde olan Ndiaye, maçın bir bölümünü de 10 numara olarak oynadı ve ileri çıkışlarda takımının hücum organizasyonlarının başında yer aldı.