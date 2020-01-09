NDİAYE

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Antalya kampında Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında ilk kez takımın başında sahaya çıktı. Çimşir, maç sonrası da A Spor'a şöyle konuştu:görmek açısından iyi bir sınav oldu. Karma bir takım oluşturduk.Kupa maçına kadar hazır olacağız.her yerde var; baskının olmadığı yer olmaz. İkinci yarıdan beklentimiz şu andaki konumun üstüne çıkmak.Bu sezonla ilgili hikâyesi okunan bir takım olmak istiyoruz. Başkasının hikâyesini değil kendi hikâyemizi yazmak istiyoruz.Karaman'ın 1.5 sene yardımcılığını yaptım.İyi şeyler yaşadığımızı düşünüyorum. Abimdi, yolu bahtı açık olsun.Ağaoğlu'na bana güvendiği için teşekkür ederim.Takımda eksiklikler var. Devre arasında maliyet ve kalite açısından iyi oyuncu almak kolay değil. Bunlar önemli şeyler.Transfer yapmak için oyuncu almayacağız.LIGIN ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bordo-mavili takımın genç ve yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktığı maçtaBORDO-mavililerin yeni transferi ilk maçında hazır bir görüntü sergiledi. Orta sahada Obi Mikel ile birlikte yan yana oynayan Senegalli futbolcu, takıma dinamizm kattı. Rakibe pres yaparak sürekli hareket halinde olan Ndiaye, maçın bir bölümünü de 10 numara olarak oynadı ve ileri çıkışlarda takımının hücum organizasyonlarının başında yer aldı.