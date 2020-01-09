Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Fenerbahçe'de Damien Comolli ile ayrılık iddiası

Son dakika: 'de ile ayrılık iddiası

A Spor'un haberine göre , sportif direktör ile yolları ayırma kararı aldı. Bugün kulüp başkanı ile kulüp tesislerinde, başkanın odasında görüşme gerçekleştirecek olan Comolli'nin, yapılacak görüşmenin ardından görevine son verilme olasılığı hayli yüksek.

Giriş Tarihi: 9.1.2020 21:05 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 21:19
Son dakika: Fenerbahçe'de Damien Comolli ile ayrılık iddiası

Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli ile yolların ayrılacağı iddia edildi. A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre kulüp tesislerinde başkan Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirecek olan Fransız futbol adamının görevine bu görüşmenin ardından büyük olasılıkla son verilecek.

Comolli bu sabah açtığı twitter hesabında Fenerbahçe taraftarının Simon Falette transferiyle ilgili tepkileriyle ilgili olarak bir açıklama yapmış ve transferin, başkan Koç'un kararı üzerine gerçekleştirildiğini vurgulamıştı.

Fenerbahçe'de Damien Comolli ile yollar ayrılıyor mu?

"Simon Falette transferinin benim tarafımdan açıklamasını yapmak üzere bir hesap açma kararı aldım. İlk olarak, Falette'yi kiralama kararını, başkanımız verdi. Takıma katkı sağlayacağına inanıyor. Başkanın kulübe olan katkılarını düşünerek bu kararına saygı göstermek gerekir. Aynı zamanda Simon taraftarlarımızca sıcak bir şekilde karşılanmalıdır."

Açıklamalarının devamında Rogon menajerlik şirketiyle iş ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları yanıtlayan Comolli, "Rogon ile yalnızca Tolga [Ciğerci] ve Luiz Gustavo transferlerinde anlaşma yaptım." demişti.

Menajerlik şirketiyle arasındaki iş bağlantısı iddialarını kesin bir dille yalanlayan Comolli, "Bu komik iddiaları ortaya atan herkese karşı yasal haklarımı kullanacağım. Fenerbahçe ailesine saygılarımla" ifadeleriyle paylaşımlarını noktalamıştı.

Bu paylaşımların ardından Comolli, acil olarak kulüp tesislerine davet edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'de Damien Comolli ile ayrılık iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN