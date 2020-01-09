LİVERPOOL'UN yıldızı Mohamed Salah ile Mısır Futbol Federasyonu'nun arası yine açıldı. Ülkesinde düzenlenen ve takım arkadaşı Mane'nin kazandığı 'Afrika'da Yılın Futbolcusu' ödül törenine katılmayan Salah, yaptığı paylaşımla da Mısır Futbol Federasyonu ile alay etti. Salah, törene neden katılmadığını açıklamazken federasyon da henüz Salah'ın bu paylaşımına cevap vermedi.JUVENTUS'TA forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral için Manchester City kesenin ağzını açtı. Juventus'un, Dortmund'un 40 milyon Euro'luk teklifini geri çevirmesinin ardından Manchester City'nin 45 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Sakatlıklar yüzünden defans hattı bozulan City'nin İspanyol menajeri Guardiola'nın Merih'i çok istediği belirtildi. Ancak Başkan Yardımcısı Nedved de "Merih, Juventus formasını giyebilmenin ne demek olduğunu mücadelesi, hırsı ve enerjisi ile tüm takıma gösteriyor" diyerek tekliflere kapalı olduklarını vurguladı.MALAGA Teknik Direktörü Victor Sanchez, Twitter'a düşen müstehcen görüntüleri nedeniyle işini kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada olayın kabul edilemez olduğu vurgulanırken Sanchez'in üzerinde Malaga formasının bulunmasının da kararda etkili olduğu belirtildi. Sanchez ise twitter hesabından, asıl mağdurun kendisi olduğunu ve kendisine para için şantaj yapılmaya çalışıldığını yazdı.

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