Türkiye’deki VAR'ı çözemedim

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Antalya kampında konuştu. İkinci yarının zorlu geçeceğine dikkat çeken Rumen hoca,dedi. Video Hakem Uygulaması (VAR) ile ilgili bazı sorunların yaşandığına da vurgu yapan Sumudica,diye konuştu.