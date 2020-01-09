Türkiye’deki VAR'ı çözemedim

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Antalya kampında konuştu. İkinci yarının zorlu geçeceğine dikkat çeken Rumen hoca, "İyi bir ilk yarı geçirdik ama kimse ligde kaldığımızı garantilediğimizi düşünmesin. Kimse rahat uyumasın"
dedi. Video Hakem Uygulaması (VAR) ile ilgili bazı sorunların yaşandığına da vurgu yapan Sumudica, "Türkiye'deki VAR'ı anlayamadım, çözemedim. Büyük takımlara karşı oynarken fauller yapıldığında daha kolay VAR'a gidiliyor ve kartlar daha kolay veriliyor. VAR hakemi mi çağırıyor, orta hakem ile ne konuşuyorlar bilmiyorum. VAR'ı kim yönetiyor anlamış değilim"
diye konuştu.