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- 85 değil + 40 milyon

'de Başkan devre arası çok açılmadan 2-3 transfer daha yapacak formülü buldu. Başkan sahibi olduğu Yapı Kredi ve bir leasing firmasıyla yapılandırma konusunda anlaşma sağladı. Kulübün harcama limiti artı 40 milyon TL oldu

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 10.1.2020
- 85 değil + 40 milyon
Fenerbahçe'nin transfer yapmasının ardından gözler Finansal Fair Play talimatı ve harcama limitlerine çevrildi. Transfer yapamayacağı iddia edilen Kanarya dün bu konuda önemli adımlar attı. Başkan Ali Koç'un sahibi olduğu Yapı Kredi Bankası, bir leasing firmasıyla konsorsiyum kurarak sarılacivertlilerin borçlarını yapılandırdı.

İKİNCİ YAPILANDIRMA YOLDA
Borçların hangi şartlarda ne kadar süreli bir anlaşmayla yapılandırıldığına dair yakın zamanda resmi bir açıklama olacak. Fenerbahçe'nin başka bir yolla borç yapılandırmasına gitmesi, mevcut bankalar birliği anlaşmasını yapmasına engel değil. Sarı-lacivertlilerin bu konuyla ilgili görüşmelerini sürdürdüğü, çok yüksek ihtimalle ikinci bir yapılandırma için anlaşmanın sağlanacağı ifade edildi. Kısacası Fenerbahçe şu anda eksi 85 değil artı 40 milyon TL'de.
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