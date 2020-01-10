- 85 değil + 40 milyon

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin transfer yapmasının ardından gözler Finansal Fair Play talimatı ve harcama limitlerine çevrildi. Transfer yapamayacağı iddia edilenBaşkan Ali Koç'un sahibi olduğu Yapı Kredi Bankası, bir leasing firmasıyla konsorsiyum kurarak sarılacivertlilerin borçlarını yapılandırdı.Borçların hangi şartlarda ne kadar süreli bir anlaşmayla yapılandırıldığına dair yakın zamanda resmi bir açıklama olacak. Fenerbahçe'nin başka bir yolla borç yapılandırmasına gitmesi, mevcut bankalar birliği anlaşmasını yapmasına engel değil. Sarı-lacivertlilerin bu konuyla ilgili görüşmelerini sürdürdüğü, çok yüksek ihtimalle ikinci bir yapılandırma için anlaşmanın sağlanacağı ifade edildi. Kısacası